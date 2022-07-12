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2022-07-12
Наступного тижня Нацбанк оприлюднить складний макропрогноз для України: що відомо
Інфляцію у червні, що розігналася до 21,5 відсотків, стримували фіксований курс гривні, заморожені тарифи ЖКГ та налагодження постачання окремих продуктів, інформує
21 липня Національний банк України опублікує оновлений макропрогноз для України, який врахує чинники, що призвели у червні до інфляції на рівні 21,5%. Про це
Так, за даними Державної служби статистики України у травні базова інфляція в річному вимірі пришвидшилася із 13,8% до 15,2%. У червні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 21,5% . У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.
Стримували зростання цін - фіксація офіційного курсу гривні до долара США та тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження поставок продукції.
Лія Ільченко, ZN.ua