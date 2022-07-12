Наступного тижня Нацбанк оприлюднить складний макропрогноз для України: що відомо

21 липня Національний банк України опублікує оновлений макропрогноз для України, який врахує чинники, що призвели у червні до інфляції на рівні 21,5%. Про це повідомляє сайт НБУ.

Так, за даними Державної служби статистики України у травні базова інфляція в річному вимірі пришвидшилася із 13,8% до 15,2%. У червні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 21,5% . У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Стримували зростання цін - фіксація офіційного курсу гривні до долара США та тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження поставок продукції.