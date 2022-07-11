Сезонна робота в Україні на літо: які вакансії пропонують

В Україні, через війну, ринок праці дуже збіднів, і люди погоджуються на будь-яку роботу. Однак і за таких умов в літню пору побільшало пропозицій сезонної роботи. Почасти це пов'язано з відновленням ринку праці, а почасти – із літнім попитом на деяких спеціалістів.

Про те, які нині є перспективи знайти сезонну роботу на українському ринку праці, розповіла керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC.UA Руслана Березівська.

Сезонні роботи можна знайти в аграрній сфері на збиранні врожаю, каже аналітик. Щоправда, цьогоріч і в цій сфері пропозицій стало менше, адже найбільш ягідні та овочеві регіони опинилася в тимчасовій окупації. А в центральних та західних областях України фермери переважно обходяться своєю працею.

Залишились цьогоріч неоголошеними і вакансії, які традиційно пропонувались на літній сезон у південних регіонах України. Йдеться, насамперед, про вакансії обслуговуючого персоналу на численних базах відпочинку, розкиданих по азовському та чорноморському узбережжях. Цьогоріч там неспокійно, і курортний бізнес перебуває в анабіозі.

Літній відпочинок і розваги переважно сконцентровані на заході України, у Прикарпатті та Закарпатті. Але там вистачає і місцевих робочих рук.

Отже, реально хіба що знайти сезонну роботу у сфері вуличної торгівлі. В літню пору непогано йдуть прохолоджувальні напої, морозиво і вуличний фаст-фуд. Такі вакансії – найдоступніші, адже ця робота не потребує надто високої кваліфікації.

Можна також влаштуватись на проектну роботу в інтернеті. Зазвичай на такі вакансії запрошують копірайтерів або рерайтерів. Але для такої роботи треба мати певні навички. Адже сьогодні, коли ринок праці кишить незайнятими спеціалістами, знайти виконавця зі скілами для роботодавця не становить труднощів.

Традиційно і всесезонно шукають працівників у кол-центри, помічників керівників та менеджерів з продаж. При усьому розмаїтті назв такі пропозиції зазвичай вимагають від працівника одного: уміння продати те, що продається з великою натугою. Проте, якщо ви володієте даром переконання, або просто прагнете на комусь відточити таку навичку, то можна підрядитись і на так роботу. Проте навряд чи на ній вдасться пристойно заробити.

Та все ж ринок праці пожвавився і пропозицій стало більше. Отже, якщо у вас є час і натхнення, а також немає потреби кидатись на шию першому-ліпшому роботодавцеві, то можна зайнятися моніторингом ринку праці і зрештою знайти те, що вам якнайкраще підійде. Адже недарма кажуть, що пошук роботи – це також робота. Причому іноді дуже виснажлива, нервова і копітка. Але й винагорода за неї може бути не кепська.

Нагадаємо, стало відомо, яку роботу можна знайти влітку у Чехії, та скільки за неї платять.