Український банк з російськими власниками змінив назву, щоб не асоціюватися з Росією

Фактично, зміна назви вже відбулася, оскільки банк вказав, що з 11 липня використовуватиме нову назву, інформує ZN.ua.

Український банк з російськими власниками змінив назву, щоб не асоціюватися з Росією
© Фото из открытых источников

Альфа-Банк (Україна) змінить назву. Відповідне повідомлення банк направив у Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, передає Finclub.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", - йдеться в листі.

Англійською банк тепер буде іменуватися Joint Stock Company sense Bank.

Фактично, зміна назви вже відбулася, оскільки банк вказав, що з 11 липня використовуватиме нову назву.

Раніше незалежний довірений представник акціонерів банку Симеон Дянков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що правління прийняло рішення відмовитися від бренду Альфа-Банк. За його словами, банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії.

Нагадаємо, раніше під санкції ЄС потрапили російські громадяни Михайло Фрідман і Петро Авен, яким належить близько половини акцій банку.

Водночас в НБУ щодо російських власних українського АТ “Альфа-Банку”, заявили, що вжиті до цих осіб засоби впливу є достатніми. А сам банк є системно важливим банком, який працює на території України виключно в межах українського законодавства, на відміну від Альфа-банку (Росія), що підпав під міжнародні санкції.

Пізніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова також заявила, що російські власники українського "Альфа-банку" повинні продати свої частки в українському банку, але вже після війни.

По матерiалам: FinClub /

Лія Ільченко, ZN.ua





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