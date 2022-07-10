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2022-07-10
США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн
Гроші розраховані як для українців усередині України, так і для українських біженців за кордоном, інформує
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США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей усередині України та біженців, які змушені залишити свою країну,
"Наша відданість народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України та біженців, змушених залишити свою країну у пошуках безпеки у розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.
Анастасія Дейна, ZN.ua