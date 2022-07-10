США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей усередині України та біженців, які змушені залишити свою країну, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша відданість народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України та біженців, змушених залишити свою країну у пошуках безпеки у розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.