У МВС підбили підсумки спецоперації по відчуженню майна російських олігархів

Міністерство внутрішніх справ оголосило результати операції ”Актив” по відчуженню майна громадян РФ та РБ, які порушили український закон.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, на сьогодні в Україні під фінансовим контролем знаходяться понад сім тисяч резидентів, які мали фінансові відносини з РФ чи РБ.

У відомстві озвучили наступні результати спецоперації:

Накладено арешт на цінні папери загальною вартістю 12 млрд гривень одного з банків, кінцевими власниками якого є російські олігархи;

Наклали арешт на авіаційне і дизельне паливо вартістю 1 млрд гривень, яке належить російським олігархам;

Унеможливлено переведення до країни агресора понад 200 млрд гривень;

Вилучено понад 100 вантажних і легкових авто (на суму понад 200 млн грн). Більша частина цієї техніки буде передана військовим;

Під фінансовий контроль взято понад 7 тис резидентів, які мали фінансові відносини з рф чи рб;

Земельну ділянку, яка належала Оксані Марченко невдовзі передадуть Агентству з розшуку та менеджменту активів;

Вилучено легкий гвинтокрил та реактивний літак бізнес-класу на суму 1,1 млрд гривень.

“Можу сказати, що інтереси російських олігархів простягаються аж до Закарпатської області. Ми знаходимо відомі імена навіть там. І будьте впевнені їхнє майно буде заарештоване!”, заявив заступник голови МВС.