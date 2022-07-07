Робота в Україні: найзатребуваніші вакансії і скільки платять роботодавці

Ринок праці України тримає курс на відновлення. У червні кількість вакансій зросла на 67% до 35,5 тисячі, що втричі менше, ніж до початку війни. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу пошуку роботи Work.ua.

У яких регіонах більше вакансій

За даними сайту, четверту частину пропозицій роботи в країні сконцентровано в Київській області - 9 352 вакансії. Далі йдуть Львівська область – 4 614 вакансії, Дніпропетровська область – 2 897 вакансій, Одеська область – 1 912 вакансій та Івано-Франківська область – 1 203 вакансії.

На кого є попит

У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців із продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Зокрема, п'ятірка популярних посад із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:

менеджер з продажу - 2 859 вакансій;

продавець-консультант – 2 035 вакансій;

бухгалтер - 1355 вакансій;

водій – 1 090 вакансій;

кухар - 1030 вакансій.

Левову частку вакансій зареєстровано у категоріях: "Сфера обслуговування" - 5 841 вакансія "Продажі, закупівлі" - 5 383 та "Робочі спеціальності, виробництво" - 5 113 вакансій. У п'ятірку популярних категорій також входять "IT, комп'ютери, інтернет" - 3255 вакансій та "адміністрація, керівництво середньої ланки" - 3151 вакансія.

Зарплата

Щодо зарплат, тут суттєвих змін не спостерігається. З початку року середня медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 грн. Трохи більше платять у Київській області – 18 000 грн. Зростання зарплат на рівні 10% відбулося у червні у категоріях "Охорона, безпека", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" та "Сфера обслуговування", що може бути пов'язане з початком сезону відпусток.

Найбільші зарплати традиційно у фахівців із ІТ-сфери: Net-програміст – 77 000 грн, програміст Java – 60 000 грн, back end програміст – 53 000, full stack програміст та python-програміст – по 50 000 грн.

Найменша оплата праці за вакансіями: прибиральник – 7 000 грн, посудомийник та педагог-організатор – по 8 000 грн.