В столиці планують реконструювати застарілий житловий фонд

У столиці планують реконструювати застарілий житловий фонд з метою створення комфортних умов для проживання мешканців, - повідомили у Київській міській раді.

«Об'єкти застарілого житлового фонду фактично вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Вони потребують реконструкції у зв'язку зі зношеністю інженерних мереж, непристосованістю для маломобільних груп населення, низькою енергоефективністю, невідповідністю нормам ізоляції та неефективним використанням територій. Необхідно розробити послідовну систему заходів щодо забезпечення проведення комплексної реконструкції цих об’єктів. З точки зору надійності та економії коштів набагато ефективніше буде провести комплексну реконструкцію об'єктів, ніж систематично виконувати точковий ремонт», - заявила депутатка Київської міської ради Юлія Ярмоленко.

За інформацією Київради, наразі ПП «Інститут Урбаністики» розробило Програму комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві.

«Підтримка та реалізація програми забезпечить створення комфортних та безпечних умов для проживання мешканців. Це сприятиме подальшому розвитку соціальної інфраструктури та забезпечить підвищення ефективного використання міських територій. Крім цього, реалізація програми допоможе залучити додаткові інвестиції та збільшити розмір податкових надходжень до місцевого бюджету з метою подальшого сталого розвитку міста Києва. Міська влада виступає на захисті інтересів громади та встановлює додаткові соціальні гарантії для киян», - додав депутат Київської міської ради Ярослав Федоренко.