"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо

Отримавши гуманітарну допомогу на понад $246 тис доларів, посадовець лікарні на Буковині не поставив на облік надану медичну продукцію, а використовував її для власного збагачення.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генпрокуратури України.

Згідно з даними прокурорів, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури колишньому генеральному директору обласної лікарні повідомлено про підозру у заволодінні, зловживаючи службовим становищем, медикаментами, наданими медичному закладу як гуманітарна допомога.

Слідство встановило, що отримавши гумдопомогу, посадовець лікарні не поставив її на облік і використовував її для власного збагачення. Після звірки актів приймання-передачі встановлено часткову нестачу майже 20 тис одиниць медичних препаратів та виробів медичного призначення, у тому числі лікарських засобів, які містять психотропну речовину.

Вартість присвоєної гумдопомоги сягає понад 1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

«Оби їх всіх уже удавило, бога не бояться, ненажери», - коментують у соцмережі українці.