Міжнародна група по "еліті РФ" заблокувала $30 млрд російських активів - Мінфін США

Створена США міжнародна група з пошуку російських активів "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) заморозили активи РФ на суму понад $30 млрд, повідомляє Мінфін США .

"Робоча група REPO вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд", - йдеться у заяві.