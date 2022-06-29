Міжнародна група по "еліті РФ" заблокувала $30 млрд російських активів - Мінфін США

Після початку війни в Україні західні країни заморозили близько $330 млрд активів Центробанку РФ, інформує ZN.ua.

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Створена США міжнародна група з пошуку російських активів "Російські еліти, довірені особи та олігархи" (REPO) заморозили активи РФ на суму понад $30 млрд, повідомляє Мінфін США.

"Робоча група REPO вдалася до широкої, багатосторонньої координації, щоб заблокувати або заморозити підсанкційні російські активи на суму понад $30 млрд", - йдеться у заяві.

Крім цього, США "заморозили або заарештували дороге майно осіб, які перебувають під санкціями, і жорстко обмежили росіянам під санкціями доступ до міжнародної фінансової системи".


Антон Герасименко, ZN.ua





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