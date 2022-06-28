Журналісти з’ясували, як Росія платить військовим за війну в Україні – Схеми

Росія платить солдатам за війну в Україні через Газпромбанк, що не потрапив під санкції Заходу. Про це йдеться у розслідуванні Схем.

Журналісти встановили військовослужбовців РФ , які отримують у Газпромбанку гроші за участь у бойових діях. Зазначається, що це єдиний великий російський банк, який не потрапив під жорстокі санкції Заходу. Саме на його рахунки надходять гроші від європейських країн за російський газ та нафту.

"Газпромбанк — це не зовсім банк, це умовно мішок, куди всі складають гроші і платять Росії за енергоресурси. Якщо немає торгівлі — немає грошей у цьому мішку", — розповідає юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Тетяна Шевчук.

В російській соцмережі "ВКонтактє" Схеми знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою "Начфин.инфо". У ній — багато обговорень, зокрема і тих, що стосуються виплат солдатам грошового забезпечення.

З-поміж згадок про них зустрічається — Газпромбанк. Зокрема, у червні цього року жінки скаржились на затримки із виплатами у ньому.

Журналістам навіть вдалося ідентифікувати російських окупантів у соцмережах і знайти докази їхньої присутності в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Схеми виклали ці факти в листі до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, та очікують на коментар.