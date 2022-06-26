Росія вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна

Від початку широкомасштабного вторгнення та окупації українських територій Росія незаконно вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна, заявив в коментарі « Крим.Реалії » перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що згідно з елеваторними реєстрами на початок окупації на захоплених українських територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.

«І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив Висоцький.

Він додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.