Росія вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна

Це третина тих запасів, що були на окупованих територіях, інформує ZN.ua.

Росія вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна
© Agronews

Від початку широкомасштабного вторгнення та окупації українських територій Росія незаконно вивезла з України щонайменше 400 тисяч тонн зерна, заявив в коментарі «Крим.Реалії» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що згідно з елеваторними реєстрами на початок окупації на захоплених українських територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.

«І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив Висоцький.

Він додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.


Ірина Знась, ZN.ua





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