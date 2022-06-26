Велика Британія допоможе Україні з фінансуванням зарплат чиновників, шкіл та лікарень

Влада дружньої країни надала $525 млн кредитних гарантій, інформує ZN.ua.

Уряд Великої Британії надав $525 млн кредитних гарантій для підтримки макроекономічної стабільності в Україні. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зазначається, що таке рішення дозволить збільшити суму кредитів від Світового банку у разі, якщо Україна матиме дефіцит коштів для фінансування держвидатків.

Кошти кредитів будуть спрямовані на зарплату службовцям держсектора, а також на утримання шкіл та лікарень.

Виділені кошти збільшують загальну суму фінансової підтримки Великої Британії, включно з кредитними гарантіями, до $1,5 млрд, а сукупну економічну та гуманітарну допомогу Україні – до $1,8 млрд у 2022 році.

"Без міжнародної підтримки уряд України буде змушений піти шляхом, який ставить під загрозу макроекономічну стабільність країни та довгострокову економічну безпеку, включно зі скороченням резервів та друкуванням грошей. Така політика безпосередньо призвела б до високої інфляції та гуманітарної катастрофи в країні", – резюмують в уряді Великої Британії.


Олена Середа, ZN.ua





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