Техніка подорожчала в Україні під час війни: на які товари змінилися ціни

Криза, викликана бойовими діями на території нашої країни, спровокувала різке зростання вартості різних товарів. Техніка злетіла у ціні, проте деякі товари навіть подешевшали.

Техніка злетіла в ціні: названі товари, які різко подорожчали під час війни в Україні

Про це повідомив голова ради директорів ДК "Алло" Дмитро Деревицький. За словами представника торгової мережі, максимально подорожчала кухонна техніка: морозильні камери – на 8%, посудомийки – на 10%, плити – на 12%.

У ціні додали в ціні електронні зубні щітки, монітори і гаджети, що носяться, - на 11%. При цьому вартість ноутбуків та смартфонів збільшилася незначно – на 5-6% від довоєнного рівня.

Деревицький зазначив, що причин для підвищення цін є чимало. У тому числі зростання і нестабільність курсу валют, в результаті яких дистриб'ютори закладають ризики у ціни.

На вартість впливає зміна логістики. Компанії не можуть завозити продукцію через Одеський порт і доставляють її через порти сусідніх країн, а потім - наземним транспортом.

Техніка злетіла в ціні: названі товари, які різко подорожчали під час війни в Україні

При цьому деякі асортиментні позиції навіть подешевшали. Пилососи та телевізори – на 10%, праски – на 18%, а кавоварки – на 19%.

"Причина – падіння попиту та наявність запасів товарів у продавців", – пояснив співробітник "Алло".

За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, після початку війни на 10% подорожчали мобільні телефони. Максимальне зростання цін – на гаджети бюджетного та преміального сегментів.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання вартості продуктів. Супермаркети оновили ціни на м'ясо, яйця та олію.


Ловіцька Леся, Тудей





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