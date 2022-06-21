В Україні низка банків опинилася під загрозою закриття: хто ризикує збанкрутувати під час війни

Деякі банки в Україні після останніх рішень НБУ опинилися під загрозою закриття. В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що ризик збанкрутувати є у 20 українських фінустанов, що становить майже третину від загальної кількості.

Зокрема, ця тенденція намітилася після того, як НБУ рекордно підвищив облікову ставку НБУ з 10% до 25%.

Якщо до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер же повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару, зокрема по приватним банкам, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні. У багатьох із них є кредити та застави, і їм потрібні гроші для швидкого погашення взятих кредитів рефінансу. Про банкрутство поки що не йдеться, але проблеми у цих фінустанов почнуться.

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Український капітал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Зокрема, йдеться про такі банки

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