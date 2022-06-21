В Україні низка банків опинилася під загрозою закриття: хто ризикує збанкрутувати під час війни
Деякі банки в Україні після останніх рішень НБУ опинилися під загрозою закриття. В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що ризик збанкрутувати є у 20 українських фінустанов, що становить майже третину від загальної кількості.
Зокрема, ця тенденція намітилася після того, як НБУ рекордно підвищив облікову ставку НБУ з 10% до 25%.
Якщо до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер же повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару, зокрема по приватним банкам, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні. У багатьох із них є кредити та застави, і їм потрібні гроші для швидкого погашення взятих кредитів рефінансу. Про банкрутство поки що не йдеться, але проблеми у цих фінустанов почнуться.
- РВС Банк (RwS bank);
- КІБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Січ;
- Індустріалбанк;
- Кристалбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Український капітал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- АП Банк (Агропросперіс Банк);
- Таскомбанк.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали "вибивати" борги із клієнтів ПриватБанку.