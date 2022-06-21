В Україні низка банків опинилася під загрозою закриття: хто ризикує збанкрутувати під час війни

Деякі банки в Україні після останніх рішень НБУ опинилися під загрозою закриття. В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що ризик збанкрутувати є у 20 українських фінустанов, що становить майже третину від загальної кількості.

В Україні низка банків опинилася під загрозою закриття: хто ризикує збанкрутувати під час війни

Зокрема, ця тенденція намітилася після того, як НБУ рекордно підвищив облікову ставку НБУ з 10% до 25%.

Якщо до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер же повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару, зокрема по приватним банкам, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні. У багатьох із них є кредити та застави, і їм потрібні гроші для швидкого погашення взятих кредитів рефінансу. Про банкрутство поки що не йдеться, але проблеми у цих фінустанов почнуться.

В Україні низка банків опинилася під загрозою закриття: хто ризикує збанкрутувати під час війни
Зокрема, йдеться про такі банки:

  • РВС Банк (RwS bank);
  • КІБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Січ;
  • Індустріалбанк;
  • Кристалбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • "Український капітал";
  • Радабанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Моторбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперіс Банк);
  • Таскомбанк.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали "вибивати" борги із клієнтів ПриватБанку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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