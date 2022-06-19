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2022-06-19
В Україні заборонили імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі та окупованих територій
Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються, інформує
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Верховна Рада 19 червня
Для видань російською мовою, які ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для ввезення книг з РФ. Це дозволить контролювати такі видання на відповідність вимогам законодавства України, перш за все - перевіряти їх зміст на наявність антиукраїнської пропаганди.
З 1 січня 2023 року в Україну не можна буде ввозити, а також видавати та розповсюджувати тут книжки авторства громадян РФ.
Анастасія Дейна, ZN.ua