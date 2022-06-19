В Україні заборонили імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі та окупованих територій

Верховна Рада 19 червня ухвалила закон про заборону імпорту друкованої продукції з Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Для видань російською мовою, які ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для ввезення книг з РФ . Це дозволить контролювати такі видання на відповідність вимогам законодавства України, перш за все - перевіряти їх зміст на наявність антиукраїнської пропаганди.