В Україні заборонили імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі та окупованих територій

Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються, інформує ZN.ua.

В Україні заборонили імпорт друкованої продукції з РФ, Білорусі та окупованих територій
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Верховна Рада 19 червня ухвалила закон про заборону імпорту друкованої продукції з Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Для видань російською мовою, які ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для ввезення книг з РФ. Це дозволить контролювати такі видання на відповідність вимогам законодавства України, перш за все - перевіряти їх зміст на наявність антиукраїнської пропаганди.

З 1 січня 2023 року в Україну не можна буде ввозити, а також видавати та розповсюджувати тут книжки авторства громадян РФ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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