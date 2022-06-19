Долар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринку

Другий день поспіль гривня на чорному ринку демонструє поступове зміцнення по відношенню до долара та євро.

Про це свідчать дані тематичного сайту Мінфін.

На чорному ринку у продажу курс долара просів до позначки 35,65 гривень. Дані свідчать, що американська валюта втратила в ціні відразу дві копійки, інформує Апостроф.

Вартість американської валюти під час купівлі поки що залишається незмінною і зберігається на рівні 35,5 гривень.

Євро, у свою чергу, також просів на чорному ринку на п'ять копійок. У продажу європейську валюту пропонують по 37,55 грн., а при купівлі – 37,3 грн відповідно.

Коригування курсу долара та євро також відбулося на міжбанку. Середня вартість долара, наприклад, в українських банках становить 35,2 грн при купівлі, та 35,9 грн при продажу. Європейська валюта коштуватиме українцям трохи дорожче. Середній курс при купівлі євро становить 36,8 грн, а при продажу - 37,8 грн.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитаютСтраховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают
Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларівДопомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Французький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФФранцузький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФ
Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларівДопомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів
Курс біткоїну впав до 19 тисяч доларів вперше з грудня 2020 рокуКурс біткоїну впав до 19 тисяч доларів вперше з грудня 2020 року
Гривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валютеГривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валюте
НБУ поддержал валютный рынок продажей валютыНБУ поддержал валютный рынок продажей валюты
Доллар подорожал на черном рынке валют 17 июняДоллар подорожал на черном рынке валют 17 июня
Президент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границуПрезидент подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу
Доллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июняДоллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июня
Евро поползло вверх: какой курс валют 16 июняЕвро поползло вверх: какой курс валют 16 июня
Курс биткоина обвалился до $21 тысячиКурс биткоина обвалился до $21 тысячи
Последние новости
Подгружаем последние новости