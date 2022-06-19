Долар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринку
Другий день поспіль гривня на чорному ринку демонструє поступове зміцнення по відношенню до долара та євро.
Про це свідчать дані тематичного сайту Мінфін.
На чорному ринку у продажу курс долара просів до позначки 35,65 гривень. Дані свідчать, що американська валюта втратила в ціні відразу дві копійки, інформує
Вартість американської валюти під час купівлі поки що залишається незмінною і зберігається на рівні 35,5 гривень.
Євро, у свою чергу, також просів на чорному ринку на п'ять копійок. У продажу європейську валюту пропонують по 37,55 грн., а при купівлі – 37,3 грн відповідно.
Коригування курсу долара та євро також відбулося на міжбанку. Середня вартість долара, наприклад, в українських банках становить 35,2 грн при купівлі, та 35,9 грн при продажу. Європейська валюта коштуватиме українцям трохи дорожче. Середній курс при купівлі євро становить 36,8 грн, а при продажу - 37,8 грн.