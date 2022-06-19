Французький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФ

Компанія виробляла для військової техніки РФ інформаційні системи, а також обслуговувала підсанкційні банки, інформує ZN.ua.

Французький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФ
© Радио Свобода

Французька компанія Thales, яка займається виготовленням інформаційних систем для військових потреб, заявила про повний вихід з російського ринку. Про це повідомляє видання Le Parisien.

За інформацією джерела, Thales, крім військових, надавала послуги в банківському секторі. Зокрема, серед її клієнтів були і російські банки, проти яких було введено санкції ЄС. Напередодні представник компанії заявив, що вона припиняє банківську діяльність. Тож, таким чином, і припиняє діяльності в Росії. Також Thales зупиняє завод з виробництва банківських карт.

У квітні французька компанія потрапила у гучний скандал через те, що обладнання її виробництва знайшли у російській воєнній техніці – танку Т72Б3 та БМД-4 «Бахча». Після цього волонтери заснували проєкт «Тотальна ізоляція Росії». Під тиском суспільства і юристів-міжнародників, які звернулися до європейських правоохоронних органів, Thales та її дочірня компанія Sofradir все таки були змушені розірвати бізнес-стосунки з Росією.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитаютСтраховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают
Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларівДопомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Долар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринкуДолар трохи "здувся": свіжий курс валют у банках та на чорному ринку
Спеціалісти, яких після війни найбільше потребуватиме ринок праціСпеціалісти, яких після війни найбільше потребуватиме ринок праці
У Луценка закрили справу екс-начальника Миколаївського порту після заходу в його бізнес «протеже» Кононенка
Після внеску Порошенка держава доплатить німцям 8 мільйонів за Музей Майдану
Через два роки після Грибовицької трагедії в Садового дали 4 мільйони на проект сміттєпереробного заводу
НАБУ після сюжету «Наших грошей з Денисом Бігусом» відкрило справу за квартирний обмін військових
Після звільнення фіскал десь знайшов 4 мільйони і почав бізнес з родичами прокурора Шемчука
«СхідГЗК» замовив юристці Дробота сталь на третину дорожче ринку
Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку
Оточення Дробота розіграло 6 мільйонів «ОГХК» на паливо, до третини дорожче від ринку
Последние новости
Подгружаем последние новости