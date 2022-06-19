Французький виробник зброї Thales після гучного скандалу виходить з ринку РФ

Французька компанія Thales, яка займається виготовленням інформаційних систем для військових потреб, заявила про повний вихід з російського ринку. Про це повідомляє видання Le Parisien .

За інформацією джерела, Thales, крім військових, надавала послуги в банківському секторі. Зокрема, серед її клієнтів були і російські банки, проти яких було введено санкції ЄС. Напередодні представник компанії заявив, що вона припиняє банківську діяльність. Тож, таким чином, і припиняє діяльності в Росії. Також Thales зупиняє завод з виробництва банківських карт.

У квітні французька компанія потрапила у гучний скандал через те, що обладнання її виробництва знайшли у російській воєнній техніці – танку Т72Б3 та БМД-4 «Бахча». Після цього волонтери заснували проєкт «Тотальна ізоляція Росії». Під тиском суспільства і юристів-міжнародників, які звернулися до європейських правоохоронних органів, Thales та її дочірня компанія Sofradir все таки були змушені розірвати бізнес-стосунки з Росією.