Владельцы Tether вывели в фиат $10 млрд с начала мая

С начала мая Tether Holdings Limited выкупил у держателей USDT токены на сумму $10 млрд. Об этом пишет Forklog со ссылкой The Guardian.

Владельцы Tether вывели в фиат $10 млрд с начала мая
фото: novator.io

Издание отмечает, что пользователи стали уходить в фиат на фоне краха алгоритмического стейблкоина UST и токена Luna. 12 мая цена USDT кратковременно потеряла паритет к доллару США — тогда эмитент за сутки выкупил активы на $600 млн, по словам CTO Tether Паоло Ардоино.

За последние несколько дней Tether погасила USDT на общую сумму $2,5 млрд. На момент публикации стейблкоин торгуется на отметке $0,99. Капитализация актива превышает $73 млрд, согласно CoinGecko.

Часовой график USDT/USD биржи Coinbase. Данные: TradingView

Напомним, в первом квартале 2022 года эмитент USDT сократил резервы в коммерческих ценных бумагах на 17%. До конца июня Tether Holdings Limited планирует уменьшить объем обеспечения в этих активах еще на 20%.

В мае компания Circle, оператор второго по капитализации стейблкоина USD Coin, начала раскрывать информацию о состоянии резервов на еженедельной основе.

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