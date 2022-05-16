Эмитент USDC заверил, что стейблкоин полностью обеспечен резервами
Компания Circle, являющаяся эмитентом популярного централизованного стейблкоина USDC, опубликовала информацию о его резервах и динамике выпуска, сообщает ForkLog.
Структура обеспечения централизованного стейблкоина по состоянию на 13 мая:
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22,9% или $11,6 млрд — наличные доллары;
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77,1% или $39 млрд — казначейские облигации США со сроком погашения не более трех месяцев.
«Резервы USDC хранятся в ведущих американских финучреждениях, включая BlackRock и Bank of New York Mellon», — говорится в блоге.
Circle проходит ежегодные аудиты, в ходе которых также проверяется обеспечение стейблкоина. Компания предоставляет SEC отчеты и готовится к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Источник: coingecko.com
USDC занимает вторую строчку рейтинга стейблкоинов от CoinGecko. Актив значительно превосходит по капитализации Binance USD (BUSD), немного уступая ему по объему торгов.
Контекст
11 мая алгоритмический стейблкоин экосистемы Terra — TerraUSD (UST) — снова утратил привязку к доллару США. Используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4% за день.
В отличии от USDC и других популярных стейблкоинов, UST не имеет зарезервированных средств и других активов для его поддержки. Вместо этого токен полагается на алгоритмический механизм стабилизации.