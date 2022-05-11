Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникам

Всего учреждение собирается выплатить 1,5 млрд долларов помощи, информирует ZN.ua.

Всемирный банк планирует каждый месяц выделять в среднем 200 миллионов долларов на оплату труда работников государственных органов Украины и учителей учреждений среднего образования. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в интервью Укринформу.

Всего ВБ объявил о предоставлении помощи в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы возместить соответствующие расходы Государственного бюджета.

По словам Ермоличева, Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования потребностей государства в условиях приоритетного направления средств на противодействие роSSийской агрессии.

В частности, указанные выплаты готовятся в рамках совместного проекта украинской власти и Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

“Поддержка международных партнеров, безусловно, крайне важна сейчас. Ожидаем, что донорские средства усилят возможности украинского бюджета, и следовательно, будут способствовать приближению нашей победы”, — добавил Ермоличев.

Он отметил, что, по данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах были остатки образовательной субвенции в размере 7,5 млрд гривен. Кроме того, в 1202 местных бюджетах было накоплено 242 млн гривен помощи из госбюджета местным бюджетам для поддержки людей с особыми образовательными потребностями.

"Это — также ресурс, который должен усилить способность органов местного самоуправления в части финансирования образования", — подчеркнул замминистра.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за блокирования портов роSSийскими войсками.


Максим Царук, ZN.ua

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