Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70% — Bloomberg

Финляндия сократила импорт нефти из РоSSии на 70% в марте 2022 года. Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно разрушаются. Объем импорта нефти страна компенсировала за счет поставок из Норвегии, сообщает Bloomberg .

Согласно данным, опубликованным таможней, Финляндия импортировала на 70% меньше сырой нефти из РФ в марте, заменяя ее в основном импортом из Норвегии. Стоимость закупки нефти из РФ упала на 45% по сравнению с прошлым годом.

«Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно разрушаются», – заявил главный экономист Danske Bank A/S из Хельсинки Пасс Куоппамаки.

По мнению аналитика, большое увеличение стоимости импорта будет «временным явлением», поскольку страна сокращает использование роSSийской энергии.

В отдельном отчете статистический офис указывает, что Финляндия импортировала 92% природного газа из РФ в 2021 году. Стоимость импорта газа выросла на 282% в марте до 151,4 миллиона евро.

Данные об объемах импорта газа пока недоступны. На газ приходится всего 5% потребляемой энергии в Финляндии.