Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70% — Bloomberg

Торговые отношения Финляндии с РФ ухудшаются.

Финляндия сократила импорт нефти из РоSSии на 70% в марте 2022 года. Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно разрушаются. Объем импорта нефти страна компенсировала за счет поставок из Норвегии, сообщает Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным таможней, Финляндия импортировала на 70% меньше сырой нефти из РФ в марте, заменяя ее в основном импортом из Норвегии. Стоимость закупки нефти из РФ упала на 45% по сравнению с прошлым годом.

«Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно разрушаются», – заявил главный экономист Danske Bank A/S из Хельсинки Пасс Куоппамаки.

По мнению аналитика, большое увеличение стоимости импорта будет «временным явлением», поскольку страна сокращает использование роSSийской энергии.

В отдельном отчете статистический офис указывает, что Финляндия импортировала 92% природного газа из РФ в 2021 году. Стоимость импорта газа выросла на 282% в марте до 151,4 миллиона евро.

Данные об объемах импорта газа пока недоступны. На газ приходится всего 5% потребляемой энергии в Финляндии.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Более 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в УкраинеБолее 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в Украине
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Блок рекламы


Похожие новости
Япония не может сейчас отказаться от импорта роSSийской нефти — министр экономики страныЯпония не может сейчас отказаться от импорта роSSийской нефти — министр экономики страны
РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – BloombergРоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg
ЕС готовится к введению эмбарго на импорт роSSийской нефти, но с некоторыми исключениямиЕС готовится к введению эмбарго на импорт роSSийской нефти, но с некоторыми исключениями
Bloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газаBloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газа
РоSSия нашла еще одну лазейку для обхода санкций: монгольский уголь — достойный преемник латвийской нефтиРоSSия нашла еще одну лазейку для обхода санкций: монгольский уголь — достойный преемник латвийской нефти
Катар готов и имеет стимулы оттеснить РоSSию на европейском рынке энергоносителей - BloombergКатар готов и имеет стимулы оттеснить РоSSию на европейском рынке энергоносителей - Bloomberg
Экспорт из Украины в марте сократился на 52%, импорт – еще больше: данные НБУЭкспорт из Украины в марте сократился на 52%, импорт – еще больше: данные НБУ
Власти Индии предложили своим компаниям выкупить долю в «Роснефти»Власти Индии предложили своим компаниям выкупить долю в «Роснефти»
РФ ожидает падения добычи нефти на 17% уже в этом году — ReutersРФ ожидает падения добычи нефти на 17% уже в этом году — Reuters
Финляндия не будет платить РоSSии за газ рублями и обещает от него отказатьсяФинляндия не будет платить РоSSии за газ рублями и обещает от него отказаться
Последние новости
Подгружаем последние новости