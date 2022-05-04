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2022-05-04
РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg
Платеж на $650 млн произвели за 11 часов до завершения льготного периода
© Интерфакс
РоSSия избежала дефолта по долгу по облигациям внешнего госзайма и провела инвесторам плановые выплаты в долларе. Об этом сообщает
Выплаты инвесторам по двум выпускам гособлигаций поступили 3 мая за день до истечения предельного срока их погашения.
По информации агентства, клиринговые центры в Европе за 11 часов до завершения льготного периода (4 мая) обработали платеж на $650 млн от Минфина РФ. После этого выплаты начали распределять среди владельцев евробондов "РоSSия-2022" и "РоSSия-2042". Транзакцию одобрил Минфин США, поскольку выплаты производились с внутренней валютной выручки, а не из подсанкционных денег.
Юлия Лавришин, ZN.ua