РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg

Платеж на $650 млн произвели за 11 часов до завершения льготного периода

РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg
© Интерфакс

РоSSия избежала дефолта по долгу по облигациям внешнего госзайма и провела инвесторам плановые выплаты в долларе. Об этом сообщает Bloomberg.

Выплаты инвесторам по двум выпускам гособлигаций поступили 3 мая за день до истечения предельного срока их погашения.

По информации агентства, клиринговые центры в Европе за 11 часов до завершения льготного периода (4 мая) обработали платеж на $650 млн от Минфина РФ. После этого выплаты начали распределять среди владельцев евробондов "РоSSия-2022" и "РоSSия-2042". Транзакцию одобрил Минфин США, поскольку выплаты производились с внутренней валютной выручки, а не из подсанкционных денег.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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