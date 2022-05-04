РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg

РоSSия избежала дефолта по долгу по облигациям внешнего госзайма и провела инвесторам плановые выплаты в долларе. Об этом сообщает Bloomberg .

Выплаты инвесторам по двум выпускам гособлигаций поступили 3 мая за день до истечения предельного срока их погашения.