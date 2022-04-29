Как украинцам открыть банковский счет в Польше по упрощенной процедуре

Украинским гражданам, которые переехали в Польшу после 24 февраля, намного проще адаптироваться в стране, чем всем тем, кто приезжал сюда раньше. Украинцам упростили процедуру получения многих документов, с которыми они могут находиться в Польше на законных основаниях. Многие банки на территории Польши пошли навстречу украинцам и также упростили им процесс открытия счетов.

Как украинцам открыть банковский счет в Польше по упрощенной процедуре

Счет в польском банке пригодится тем гражданам, кто планирует долгосрочно оставаться в Польше и получать социальную помощь, заработную плату, выплаты на детей и т.д. Для всего этого нужна банковская карта. Также с помощью польской карты можно пополнять украинские карты и мобильный счет.

Чтобы открыть счет в польском банке, необходимо посетить ближаи?шее отделение и предъявить необходимые документы:

  • Удостоверение личности: заграничный биометрический паспорт или ID-карта. На основании украинских не биометрических паспортов и внутренних паспортов также можно открыть счет. Однако не во всех банках. Принимают такие паспорта, в частности, в крупнейших банках Польши: PKO Bank Polski, Bank Millennium, ING Bank, Alior, Santander Bank Polska, Credit Agricol Bank Polska и другие;
  • Номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno?ci) - польскии? идентификационныи? номер;
  • Польский номер телефона для верификации банковских операций.
  • Адрес проживания в Польше.

Многие банки в Польше не выдают сразу пластиковую банковскую карту, а высылают ее по почте в течение нескольких дней после оформления.

Ранее сообщалось, что европейские банки будут выдавать кредиты беженцам из Украины.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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