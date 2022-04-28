За первый квартал ВВП США упал на 1,4% в годовом исчислении

За первый квартал 2022 года ВВП США неожиданно сократился на 1,4% в годовом выражении, резко изменив траекторию после 6,9%-го роста экономики в 2021, говорится в отчете Министерства торговли США . Но фондовый рынок не видит оснований волноваться, пишет CNBC.

Падение превзошло даже пессимистический прогноз Dow Jones, предполагавший 1% роста. Падение экономики вызвано целым рядом факторов, в частности вспышкой омикрона в начале года, рекордной за 40 лет инфляцией и роSSийско-украинской войной.

На замедление роста также повлияли сокращение частных инвестиций и уменьшение государственных расходов, в том числе сокращение оборонного бюджета на 8,5%, что уменьшило ВВП на одну третью п.п. Свою роль сыграл и торговый дефицит, из-за которого ВВП США сократился на 3,2 п.п.

Не все так плохо

Однако рынок считает, что падение не перерастет в рецессию. Влияние новостей на торги было минимальным, и фьючерсная цена акций продолжает расти.

Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics, считает, что новые данные — «шум, а не сигнал». Он указывает, что показатели импорта значительно завышены, ведь компании пытаются пополнить свой инвентарь после пандемии. Эксперт прогнозирует, что импорт резко упадет во втором или третьем квартале, дав толчок к росту ВВП .

Но хотя подавляющее большинство экономистов все еще ожидает, что США удастся избежать рецессии, риски продолжают расти.

Goldman Sachs видит примерно 35%-ную вероятность рецессии через год. Deutsche Bank, вопреки консенсусу Уолл-Стрит, указывает на возможность «значительной рецессии» в конце 2023 и начале 2024 года. Возможную причину инвестбанк видит в ужесточении политики ФРС, пытающейся бороться с рекордной за десятилетия инфляцией.

Напомним