В мире ожидается подорожание энергоресурсов на 50%, а еды на 23% — Всемирный банк

Рост цен на продукты питания, а также энергоресурсы будет продолжаться до 2024 года из-за очевидных проблем в торговле и производстве, сказано в сообщении Всемирного банка, пишет Bloomberg .

Ожидается, что рост цен на энергоносители, достигший наивысшего уровня со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем снизится в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что цены на сельскохозяйственную продукцию и металлы увеличатся почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы снизятся и останутся на повышенном уровне.

«В общем, это самый крупный товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов», — заявил вице-президент Индермит Гилл.

Согласно отчету война может привести к более длительной инфляции и задержке перехода к чистой энергии, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и, следовательно, стоимость удобрений может привести к недостатку продовольствия и затормозить прогресс в сокращении бедности.