Зустріч фанатів літньої гуми: у Києві через масову ДТП утворилася пробка, фото

З ранку четверга, 15 грудня, у Києві та області спостерігаються складні погодні умови - хмарно, сніг та мокрий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Стаються аварії, подекуди виникають затори - в особливій небезпеці авто з літньою гумою.

Про ДТП на Броварському проспекті повідомляє Telegram-канал "Київ Автомобільний", інформує Апостроф .

"На Броварському проспекті зустріч фанатів літньої гуми. Будьте обережними, збирається тягнучка", - підписав фото автор публікації.

Зважаючи на знімок, на місці аварії "застрягло" багато машин.

Зазначимо, спецтехніка вже очищає дороги столиці від снігу та проводить протиожеледну обробку. Проте негода триватиме щонайменше до кінця доби, водіїв закликають до максимальної обережності.