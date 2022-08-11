Kia відкликає 250 000 дефектних Kia Optima

У США компанія Kia відкликає понад 250 тисяч автомобілів Kia Optima 2012-2013 модельних років. Причиною такого рішення є можливі проблеми з обшивкою стелі, що може стати додатковою небезпекою при ДТП.

У травні 2022 року юридичний відділ компанії Kia отримав позов від власника автомобіля Optima 2012 випуску. У позові йшлося про те, що водій постраждав від удару металевого кронштейна при спрацьовуванні бічної шторки безпеки. До кінця червня розслідування, проведене Kia, показало, що справді кронштейн був погано закріплений і міг відірватися під час аварії.

Інших інцидентів, пов'язаних із цією проблемою, не виявили. Більше ніхто не постраждав. Однак Kia вирішила перевірити всі автомобілі Optima 2012-2013 модельних років. Якщо буде виявлено проблему з обшивкою стелі, її усунуть. Усі роботи, як завжди у таких випадках, проведуть безкоштовно.

Перевіряти автомобілі Kia Optima почнуть із вересня 2022 року. Можливо, хтось із українців володіє такими автомобілями, адже їх раніше досить активно привозили зі США , купуючи на аукціонах. Тому їм також потрібно перевірити свої машини.

Нагадаємо, у 2022 році Kia вже перевіряла свої автомобілі. Йдеться про кросовер Kia Sportage 2014-2016 років випуску. Причина – можлива несправність блоку ABS.

Раніше в Івано-Франківській області затримали шахраїв, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.