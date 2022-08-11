Kia відкликає 250 000 дефектних Kia Optima
У США компанія Kia відкликає понад 250 тисяч автомобілів Kia Optima 2012-2013 модельних років. Причиною такого рішення є можливі проблеми з обшивкою стелі, що може стати додатковою небезпекою при ДТП.
У травні 2022 року юридичний відділ компанії Kia отримав позов від власника автомобіля Optima 2012 випуску. У позові йшлося про те, що водій постраждав від удару металевого кронштейна при спрацьовуванні бічної шторки безпеки. До кінця червня розслідування, проведене Kia, показало, що справді кронштейн був погано закріплений і міг відірватися під час аварії.
Інших інцидентів, пов'язаних із цією проблемою, не виявили. Більше ніхто не постраждав. Однак Kia вирішила перевірити всі автомобілі Optima 2012-2013 модельних років. Якщо буде виявлено проблему з обшивкою стелі, її усунуть. Усі роботи, як завжди у таких випадках, проведуть безкоштовно.
Перевіряти автомобілі Kia Optima почнуть із вересня 2022 року. Можливо, хтось із українців володіє такими автомобілями, адже їх раніше досить активно привозили зі США, купуючи на аукціонах. Тому їм також потрібно перевірити свої машини.
Нагадаємо, у 2022 році Kia вже перевіряла свої автомобілі. Йдеться про кросовер Kia Sportage 2014-2016 років випуску. Причина – можлива несправність блоку ABS.
Раніше в Івано-Франківській області затримали шахраїв, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.