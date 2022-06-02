Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня

Цены на топливо постепенно прекращают рост, а местами даже падают. Так, еще вчера Shel продавал 95-й по 50,99 грн/л, а сегодня у этого оператора стоимость литра самого популярного бензина упала на 5,31 грн.

Какие средние цены на горючее у основных операторов Украины по состоянию на 2 июня, сообщает auto.ria, информирует Апостроф.

Самое популярное горючее – бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины. Автогаз можно купить в сетях ОККО, “Авиас”, “Автортранс” и “Катрал”.

Минимальная цена бензина А-95 на заправке Shell – 45,68 грн/л. На 2 гривну и 22 копейки дороже его продают в компании UPG – по 48,90 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Укр-Петроль", “Катрал” и “Укргаздобыча” – там его продают по 52 грн/л.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправке БРСМ-Нафта по 54,99 грн/л. На одну копейку дороже его можно купить на заправках "Авиас" и "Укрнафта" по 55 грн/л. Дороже всего дизтопливо продают "Маркет" и "Укргаздобыча" по 59 и 58 грн/л соответственно.

Автогаз можно купить по цене 39,91 грн/л на заправках "Авиас". “Автортранс” и “Катрал” продают его по 40,97 грн/л. Дороже всего он стоит в компании ОККО 42 грн/л.

Бензин премиум-класса А-95+ продают только на заправке ОККО по цене 52 грн/л. Также, половина из представленных заправок предлагают водителям заправится бензином А-92 его цена колеблется от 49 до 51 грн/л.


Маргарита Лепс, Апостроф

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