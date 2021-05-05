74-летняя теннисистка сыграла в профессиональном турнире ITF во Флориде

Успеха этот турнир Гейл Фолкенберг не принес, в отличие от популярности.

74-летняя теннисистка сыграла в профессиональном турнире ITF во Флориде
Гейл Фалкенберг
Фото: sports.ru

74-летняя американская теннисистка Гейл Фалкенберг проиграла в квалификации турнира ITF во Флориде сопернице, которая моложе ее на 54 года - 0:6, 0:6.

Фалкенберг не взяла ни одного гейма у Тиффани Фике (№796 WTA), но все равно осталась довольна игрой, особенно двумя эйсами. Спортсменка обещает не бросать теннис, она уверена, что все еще может выиграть матч на профессиональном уровне.

"Мне 74 года, но я в прекрасной форме. За исключением уставших колен, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты", - цитирует теннисную бабушку L'Equipe.

"У меня очень хорошая подача с руки. Два эйса - это неплохо, правда? Я над этим работаю. Грунт - не мое любимое покрытие, мне комфортнее на харде, но я вполне довольна своим уровнем в матче. Я набирала очки, было несколько равных геймов, "ровно". Я постепенно возвращаюсь на свой уровень, мне просто нужно больше играть", - заявила Фалькенберг.

"Я буду продолжать работать. Нужно сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперед и прибавлять. Я буду играть, пока мое тело не скажет "стоп". Я все еще могу выиграть профессиональный матч", - убеждена Гейл.

Фалкенберг, свой первый профессиональный матч сыграла в 1986 году, имеет карьерный баланс 14-88 и 10 тыс. долларов призовых. Однажды играла в основной сетке WTA (Окленд-1987) и в квалификации турнира "Большого шлема" (Australian Open-1988).

Рейтинговый рекорд - триста шестидесятое место в классификации WTA.

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