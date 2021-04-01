Новостей.COM ⇒
2021-04-01
Лихтенштейн забил гол непосредственно с углового удара
И при этом прогнозируемо проиграл - 1: 4.
Яник Фрік
Фото: Optus Sport
В европейской отборочной группе J сенсационно лидирует сборная Армении, которая в трех матчах имеет 100-процентный результат.
Между тем сборная Лихтенштейна сенсаций не создала: три матча - три поражения с разницей мячей 1:10.
В матче 3-го тура Лихтенштейн принимал Исландию и прогнозируемо проиграл - 1:4. Однако самый красивый гол в матче был именно на счету хозяев.
Форвард австрийского клуба "Альтах II" Яник Фрик так искусно подал угловой, что мяч, никого не коснувшись, опустился в дальнюю штангу ворот.
?? YANIK FRICK bezpo?rednio z rzutu ro?nego!!! Pierwszy gol Liechtensteinu w tych eliminacjach! ???— Futbol Liechtensteinu ?? (@alpejskifutbol)
pic.twitter.com/LfY7OfuUD3 March 31, 2021