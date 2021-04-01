Лихтенштейн забил гол непосредственно с углового удара

И при этом прогнозируемо проиграл - 1: 4.

Лихтенштейн забил гол непосредственно с углового удара
Яник Фрік
Фото: Optus Sport

В европейской отборочной группе J сенсационно лидирует сборная Армении, которая в трех матчах имеет 100-процентный результат.

Между тем сборная Лихтенштейна сенсаций не создала: три матча - три поражения с разницей мячей 1:10.

В матче 3-го тура Лихтенштейн принимал Исландию и прогнозируемо проиграл - 1:4. Однако самый красивый гол в матче был именно на счету хозяев.

Форвард австрийского клуба "Альтах II" Яник Фрик так искусно подал угловой, что мяч, никого не коснувшись, опустился в дальнюю штангу ворот.

?? YANIK FRICK bezpo?rednio z rzutu ro?nego!!! Pierwszy gol Liechtensteinu w tych eliminacjach! ??? pic.twitter.com/LfY7OfuUD3

— Futbol Liechtensteinu ?? (@alpejskifutbol) March 31, 2021

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