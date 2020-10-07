Два игрока "Шахтера" отправились в свои сборные, несмотря на карантин в команде

В "Шахтере" объяснили, почему защитник Давид Хочолава и полузащитник Манор Соломон поехали в свои сборные - Грузии и Израиля соответственно, тогда как вся команда осталась на карантине.

"Манор Соломон и Давид Хочолава сдали тесты, получили отрицательный результат и полетели в сборные. Через 2-3 дня они сдадут тесты еще раз уже в расположении сборных и потом будет приниматься решение об их возможном участии в матчах", - цитирует представителя "Шахтера" Tribuna.com.

При этом было отмечено, что за принятие такого решения была ответственна медицинская служба "горняков".

"Самоизоляция для всех игроков проходит согласно действующим требованиям - игроки находятся или дома, или в отдельных номерах отеля", - говорится в интервью.

Отметим, что украинцы из "Шахтера" в сборную Украины не отправились.