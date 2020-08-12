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2020-08-12
"Реал" проложил путь в состав Лунину, отказавшись продлить аренду Ареоля
Француз возвращается в ПСЖ.
Альфонс Ареоля
Фото: ФК "Реал"
"Реал" не продлил аренду вратаря команды Альфонса Ареоля, права на которого принадлежат "Пари Сен-Жермен", информирует пресс-служба мадридского клуба.
"Реал" поблагодарил 27-летнего француза за его "преданность делу, профессионализм и пожелал ему успехов на новом этапе".
Также "Королевский клуб" поблагодарил ПСЖ.
Всего за сезон в "Реале" Ареоля сыграл 9 матчей - четыре в Примере, два в Лиге чемпионов и три в Кубке Испании. Из них только в двух он отстоял "на ноль".
Ранее была информация, что "Реал" планирует сделать украинца Андрея Лунина дублером Тибо Куртуа.