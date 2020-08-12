"Реал" проложил путь в состав Лунину, отказавшись продлить аренду Ареоля

"Реал" не продлил аренду вратаря команды Альфонса Ареоля, права на которого принадлежат "Пари Сен-Жермен", информирует пресс-служба мадридского клуба.

"Реал" поблагодарил 27-летнего француза за его "преданность делу, профессионализм и пожелал ему успехов на новом этапе".

Также "Королевский клуб" поблагодарил ПСЖ.

Всего за сезон в "Реале" Ареоля сыграл 9 матчей - четыре в Примере, два в Лиге чемпионов и три в Кубке Испании . Из них только в двух он отстоял "на ноль".

Ранее была информация, что "Реал" планирует сделать украинца Андрея Лунина дублером Тибо Куртуа.