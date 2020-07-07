Альварес образив Дерев'янченка розміром гонорару за чемпіонський бій

Навряд чи українець погодиться на умови мексиканця.

Чемпіон світу в другій середній вазі за версією WBO британець Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) озвучив суму, яку команда мексиканця Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) запропонувала українцеві Сергію Дерев'янченку (13-2, 10 КО) за чемпіонський бій за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який намічений на вересень.

"Дерев'янченку запропонували половину його гонорару за бій з Головкіним, тому я сумніваюся, що він поб'ється з Альваресом. Я знаю про це напевно. Так, Сергію запропонували половину від того, що він заробив за поєдинок з Головкіним", - сказав Сондерс в інтерв'ю BoxingNews24 .com.

За поєдинок з казахстанцем, в якому українець в жовтні 2019 року програв одноголосним рішенням суддів, він отримав 5,2 млн доларів. Таким чином, команда Альвареса запропонувала Дерев'янченкуне більше 2,6 млн.

Відзначимо, що поєдинок може пройти в рамках другої середньої ваги (168 фунтів), що означає, що українцеві доведеться піднятися на категорію вище.

Нагадаємо, IBF зобов'язала Альвареса провести обов'язковий захист титулу проти Дерев'янченка. Федерація ще в травні повідомила обох боксерів про своє рішення офіційними листами.

Сторонам запропонували домовитися про бій самостійно. Якщо цього не відбудеться, то будуть призначені промоутерські торги.

Відзначимо, що в разі відмови "Канело" від бою, він буде позбавлений чемпіонського пояса.

Мексиканець завоював титул чемпіона світу в бою проти американця Деніела Джейкобса, перемігши суперника рішенням суддів.

Дерев'янченко став офіційним претендентом на титул IBF перебоксував німецького бійця Джека Кульківа.