Альварес образив Дерев'янченка розміром гонорару за чемпіонський бій
Навряд чи українець погодиться на умови мексиканця.
Чемпіон світу в другій середній вазі за версією WBO британець Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) озвучив суму, яку команда мексиканця Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) запропонувала українцеві Сергію Дерев'янченку (13-2, 10 КО) за чемпіонський бій за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який намічений на вересень.
"Дерев'янченку запропонували половину його гонорару за бій з Головкіним, тому я сумніваюся, що він поб'ється з Альваресом. Я знаю про це напевно. Так, Сергію запропонували половину від того, що він заробив за поєдинок з Головкіним", - сказав Сондерс в інтерв'ю BoxingNews24 .com.
За поєдинок з казахстанцем, в якому українець в жовтні 2019 року програв одноголосним рішенням суддів, він отримав 5,2 млн доларів. Таким чином, команда Альвареса запропонувала Дерев'янченкуне більше 2,6 млн.
Відзначимо, що поєдинок може пройти в рамках другої середньої ваги (168 фунтів), що означає, що українцеві доведеться піднятися на категорію вище.
Нагадаємо, IBF зобов'язала Альвареса провести обов'язковий захист титулу проти Дерев'янченка. Федерація ще в травні повідомила обох боксерів про своє рішення офіційними листами.
Сторонам запропонували домовитися про бій самостійно. Якщо цього не відбудеться, то будуть призначені промоутерські торги.
Відзначимо, що в разі відмови "Канело" від бою, він буде позбавлений чемпіонського пояса.
Мексиканець завоював титул чемпіона світу в бою проти американця Деніела Джейкобса, перемігши суперника рішенням суддів.
Дерев'янченко став офіційним претендентом на титул IBF перебоксував німецького бійця Джека Кульківа.