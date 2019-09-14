Испания пробилась в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2019.

В полуфинале команда во втором овертайме обыграла Австралию со счетом 95:88.

Фото: marca.com

Отметим, что испанцы по ходу игры не вели в счете с конца первой четверти.

Однако вышли вперед на одно очко за 8,7 секунды до конца встречи.

Австралийцы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.

Австралия впервые в своей истории поборется за медали ЧМ (за бронзу).

Испания сыграет в финале с победителем матча Аргентина - Франция.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине.

Чемпионат мира

Мужчины

1/2 финала

Испания - Австралия - 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)