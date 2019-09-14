Испания пробилась в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2019.
 
В полуфинале команда во втором овертайме обыграла Австралию со счетом 95:88.
 
Фото Испания пробилась в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)
Фото: marca.com
Отметим, что испанцы по ходу игры не вели в счете с конца первой четверти.
 
Однако вышли вперед на одно очко за 8,7 секунды до конца встречи.
 
Австралийцы смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
 
Австралия впервые в своей истории поборется за медали ЧМ (за бронзу).
 
Испания сыграет в финале с победителем матча Аргентина - Франция.
 
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье в Пекине.
 
Чемпионат мира
 
Мужчины
 
1/2 финала
 
Испания - Австралия - 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8)
 

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