Двух китайских чемпионок по легкой атлетике заподозрили в подмене пола
Фото спортсменок только подтверждает эти опасения.
Двух китайских бегуний подозревают в том, что они – мужчины, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: shanghai.ist
Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань (в середине)
Речь идет о Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань, которые завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Китае по легкой атлетике, соответственно, в беге на 400 метров. Результат первой - 53,25 секунды, второй - 53,35.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Ближайшую соперницу обе бегуньи обогнали на две секунды. А месяц назад они показали очень высокий результат в эстафете.
Местные болельщики обратили внимание на это, а также на то, что Ляо и Тун очень похожи на мужчин, заподозрили тех в приеме гормональных препаратов либо генетической интерсексуальности и стали массово писать об этом в соцсетях.
Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com
Однако Ассоциация легкой атлетики Китая официально подтвердила их принадлежность к женскому полу. При этом способ определения пола бегуний в заявлении уточнен не был.
Is not only Liao Mengxue and Tong Zenghuan at the women’s 4?400 relay championship in China. I think Yang is also male, he has a male face, a male waist and as his 2 mates needs to wear underwear to hold his testicles and penis. pic.twitter.com/mHxzzvRi06