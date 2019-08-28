Сага с трансфером Коноплянки получила новый поворот
Украинец может оказаться в Серии А.
Трансфер хавбека "Шальке-04" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" завис в воздухе после того, как стамбульский клуб подписал на позицию украинца Джордж-Кевина Н'Куду из "Тоттенхэма".
Однако неожиданно в услугах игрока сборной Украины заинтересовалась "Сампдория", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро вчера лично контактировал с Коноплянкой, чтобы обсудить финансовые детали сделки и возможный трансфер этим летом.
При этом главным препятствием перехода Евгения в клуб Серии А может стать высокие запросы украинца по зарплате.
Напомним, трансферное окно в Европе закрывается в конце текущей недели.
В прошлом сезоне "Сампдория" закончила чемпионат на 9-м месте.
В стартовавшем на прошлой недели розыгрыше Серии А генуэзцы крупно проиграли на своем поле "Лацио" 0:3.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
28.08.2019 15:44