Новостей.COM ⇒
2019-05-14
ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)
Сборная Канады победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены.
Сборная Канады набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в группе А.
Фото: iihf.com
Словакия с 3 баллами располагается на 5-й строчке.
Чемпионат мира
Группа A
Словакия - Канада - 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Голы: Сукель - 2 (Студенич, Надь), 7:14 - 1:0. Лишка - 1 (Ярош, Лунтер), 8:18 - 2:0. Манта - 3 (Террис, Маккэн), 16:20 - 2:1. Теодор - 1 (бол., Манта, Сиверсон), 18:10 - 2:2. Надь - 1 (бол., Маринчин, Лантоши), 21:49 - 3:2. Лишка - 2 (Буц, Лунтер), 25:09 - 4:2. Маршессо - 2 (бол., Шабо), 27:01 - 4:3. Чирелли - 1 (Райнхарт, Теодор), 28:43 - 4:4. Стэчер - 1 (Террис, Сиверсон), 36:40 - 4:5. Сукель - 3 (Маринчин), 51:45 - 5:5. Стоун - 1 (бол., Шабо), 59:59 - 5:6.
Вратари: Рибар (Чильяк, 36:40) - Мюррей.
Штраф: 10 - 22.
Броски: 31 (11+11+9) - 28 (10+10+8).
Судьи: Бьерк, Николич.
13 мая. Кошице. Steel Arena. 7420 зрителей.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Ломаченко пополам делит свои гонорары с тренером, - СМИ
14.05.2019 23:40
14.05.2019 23:40
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол »»
14.05.2019 23:43
14.05.2019 23:43
←+Ctrl+→