ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  

Сборная Канады победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019.

Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены. 

Сборная Канады набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в группе А.
Фото ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Словакия с 3 баллами располагается на 5-й строчке. 
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Словакия - Канада - 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
 
Голы: Сукель - 2 (Студенич, Надь), 7:14 - 1:0. Лишка - 1 (Ярош, Лунтер), 8:18 - 2:0. Манта - 3 (Террис, Маккэн), 16:20 - 2:1. Теодор - 1 (бол., Манта, Сиверсон), 18:10 - 2:2. Надь - 1 (бол., Маринчин, Лантоши), 21:49 - 3:2. Лишка - 2 (Буц, Лунтер), 25:09 - 4:2. Маршессо - 2 (бол., Шабо), 27:01 - 4:3. Чирелли - 1 (Райнхарт, Теодор), 28:43 - 4:4. Стэчер - 1 (Террис, Сиверсон), 36:40 - 4:5. Сукель - 3 (Маринчин), 51:45 - 5:5. Стоун - 1 (бол., Шабо), 59:59 - 5:6.
 
Вратари: Рибар (Чильяк, 36:40) - Мюррей.
 
Штраф: 10 - 22.
 
Броски: 31 (11+11+9) - 28 (10+10+8).
 
Судьи: Бьерк, Николич.
 
13 мая. Кошице. Steel Arena. 7420 зрителей.
 


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