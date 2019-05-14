Новостей.COM ⇒ Спорт

ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО) Сборная Канады победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019. Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены. Сборная Канады набрала 6 очков и поднялась на 2-е место в группе А. Фото: iihf.com Словакия с 3 баллами располагается на 5-й строчке. Чемпионат мира Группа A Словакия - Канада - 5:6 (2:2, 2:3, 1:1) Голы: Сукель - 2 (Студенич, Надь), 7:14 - 1:0. Лишка - 1 (Ярош, Лунтер), 8:18 - 2:0. Манта - 3 (Террис, Маккэн), 16:20 - 2:1. Теодор - 1 (бол., Манта, Сиверсон), 18:10 - 2:2. Надь - 1 (бол., Маринчин, Лантоши), 21:49 - 3:2. Лишка - 2 (Буц, Лунтер), 25:09 - 4:2. Маршессо - 2 (бол., Шабо), 27:01 - 4:3. Чирелли - 1 (Райнхарт, Теодор), 28:43 - 4:4. Стэчер - 1 (Террис, Сиверсон), 36:40 - 4:5. Сукель - 3 (Маринчин), 51:45 - 5:5. Стоун - 1 (бол., Шабо), 59:59 - 5:6. Вратари: Рибар (Чильяк, 36:40) - Мюррей. Штраф: 10 - 22. Броски: 31 (11+11+9) - 28 (10+10+8). Судьи: Бьерк, Николич. 13 мая. Кошице. Steel Arena. 7420 зрителей.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.