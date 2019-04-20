Томаш КЕНДЗЕРА: "В Украине чувствую себя, как дома"

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера рассказал об адаптации и жизни в Украине.

«Ментальность украинцев и поляков очень похожа. То же самое могу сказать о наших языках.

Томаш Кендзера. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Я здесь очень хорошо себя чувствую, как дома.

Я играю в хорошем европейском клубе, но я знаю свое место в рейтинге лучших правых защитников Польши . И до того, чтобы быть в топе, мне еще далеко.

Щипание или царапанье соперника? Нет-нет... Правда, в чемпионате Польши у меня были матчи, в которых у меня были «любимцы».

У нас могли возникать споры, но я уважаю всех своих соперников. Это были классные поединки с адреналином».