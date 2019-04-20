Томаш КЕНДЗЕРА: "В Украине чувствую себя, как дома"

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера рассказал об адаптации и жизни в Украине.
 
«Ментальность украинцев и поляков очень похожа. То же самое могу сказать о наших языках.
Фото Томаш КЕНДЗЕРА: "В Украине чувствую себя, как дома"
Томаш Кендзера. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Я здесь очень хорошо себя чувствую, как дома.
 
Я играю в хорошем европейском клубе, но я знаю свое место в рейтинге лучших правых защитников Польши. И до того, чтобы быть в топе, мне еще далеко.
 
Щипание или царапанье соперника? Нет-нет... Правда, в чемпионате Польши у меня были матчи, в которых у меня были «любимцы».
 
У нас могли возникать споры, но я уважаю всех своих соперников. Это были классные поединки с адреналином».
 


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