В Кубке Стэнли состоялась яркая драка между вратарем и форвардом

Не поделили шайбу Робин Ленер и Патрик Хернквист.

Накануне в Питтсбурге прошла четвертая встреча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными "Пингвинс" и "Нью-Йорк Айлендерс" (1:3).

Во время матча одним из самых запоминающихся моментов стал инцидент, который произошел в середине второго периода между форвардом хозяев Патриком Хернквистом и вратарем гостей Робином Ленером.

В локальный конфликт были постепенно вовлечены другие полевые игроки обеих команд.

Судьи оценили конфликт на 6 минут штрафа, из которых Хернквист получил 4 минуты.

"Островитяне" выиграли серию со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.


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