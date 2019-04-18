В Кубке Стэнли состоялась яркая драка между вратарем и форвардом
Не поделили шайбу Робин Ленер и Патрик Хернквист.
Накануне в Питтсбурге прошла четвертая встреча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными "Пингвинс" и "Нью-Йорк Айлендерс" (1:3).
Во время матча одним из самых запоминающихся моментов стал инцидент, который произошел в середине второго периода между форвардом хозяев Патриком Хернквистом и вратарем гостей Робином Ленером.
В локальный конфликт были постепенно вовлечены другие полевые игроки обеих команд.
"Островитяне" выиграли серию со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.
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