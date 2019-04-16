Отбор ЧЕ-2020: Второй сценарий без корриды невозможен

ФАРЕРЫ - УКРАИНА - 26:27 (14:15)

Фареры: Сачуэлл, Н.Симонсен; Сельвиг (3), Йохансен (7), Джуруус (2), Акралуй (2), Кро (3), Хансен (3), Сигурбьорнссон (2), Хойдал (3), Эйльснес (1), Крагестеен, Нольберг, Халдбирссон, Криштиансен, Симонсен.

Суббота. Копенгаген. "Ройял Арена". Фареры - Украина - 26:27. В атаке Юрий КУБАТКО. Фото: men2020.ehf-euro.com

Украина: Комок; Кубатко (4), Онуфриенко (2), Кириленко, Дорозщук, Остроушко (9), Денисов (2), Гурковский (4), Жуков (3), Садовой, Южбабенко, Козакевич (3).

Семиметровые: 3 (2) - 4 (3).

Штрафное время: 4 - 2.

Судьи: Цаферопулос, Бетманн (оба - Греция).

13 апреля. Копенгаген. «Ройял Арена». 8835 зрителей.

Двоевластие Дания - Украина сохранилось в данном квартете, хотя соседи олимпийских чемпионов вполне могли подсобить им с единоличным лидерством. Команда с Фарерских островов, чувствуя себя полноправными хозяевами в Копенгагене, была близка как минимум к ничьей с нашими парнями.

Хорошо, что так все завершилось, а несколькими часами позже сами датчане взяли реванш за осечку в Подгорице, заодно не пустив черногорских гандболистов поближе к украинской компании.

Если читателям удалось кружным путем выйти-таки на трансляцию субботней встречи (не у всех дома есть любой спортивный канал, а в интернете, бывает, нарвешься на блокировку), то стоит ли мне пересказывать сюжет? Однако, ради большинства - попробую.

Итак, словно желая продолжить мотивы киевской победы (напомню, 30:19 в среду), подопечные Сергея Бебешко повели со скромным, но запасом - 4:2 (9-я минута), 6:4 (13-я), 9:8 (19-я). Однако, северяне действовали цепко, как бы извлекая полезные уроки из выездного матча. За пять минут до перерыва Йонас Джуруус протащил себя и мяч к месту правого полусреднего и оттуда создал еще один текущий паритет - 12:12. Вскоре опорным броском отличился малозаметный по первой встрече Ачи Эйльснес. А дальше подал заявку на успех Рой-Берг Хансен. Отблагодарив своего вратаря Николаса Сачуэлла за сэйв против Сергея Онуфриенко, девятый номер фарерцев умчался в чистую контратаку - 14:12, уже в пользу островитян.

Разбирать, почему довольно часто «не угадывала» наша защита, - задача для тренерского штаба. Но ведь были и другие примеры, иначе как сумел бы реализовать два кряду перехода Юрий Кубатко, кстати, не игравший в домашнем поединке? Наш правый «угол» пролетал едва ли не к середине зоны и «паковал» столь нужные мячи. В роли догонявших (14:15) бригада Сонни Ларсена оказалась после точного «семирика» от Артема Козакевича. Однако плеймейкер соперника Чаштан Йохансен был в тот вечер явно голоден на овации, и его пятый мяч уровнял шансы сразу после перерыва - 15:15.

Тревожно становилось и во втором тайме, особенно когда Хальджи Хойдал забил в меньшинстве - 19:17. И тут целиком соглашусь с таким гандбольным мэтром, как Сергей Новиков, подметившим в своем обзоре на handballfast.com: «Реагируя на трудности, Бебешко еще в первом тайме перешел на игру без номинального плеймейкера, с тремя «башнями» в задней линии - Онуфриенко, Жуковым и Остроушко (будущим MVP вечера). Поначалу особых дивидендов такой ход не повлек, однако в концовке все же помог вывернуть в свою пользу этот тяжелейший матч. Решающим стало глупое удаление Никласа Сельвига на финише, из которого украинцы выжали парочку голов и в конечном счете победу».

...Да уж, Сергей Юрьевич как минчанин мог себе позволить спокойное резюме, а мне, признаться, пока Влад Остроушко зажигал на табло наши 23:22 и 26:24, а «между» теми мгновениями стрельнул 25-й гол Стас Жуков, казалось, что вместе с огромной толпой (достигшей на игре Дания - Черногория отметки в 11 835 зрителей) пребываю на скандинавском аналоге корриды.

Невольно вспомнился известный рассказ Эрнеста Хемингуэя «Рог Быка», где говорилось, что «всякому тореро необходимо производить впечатление человека если не богатого, то, по крайней мере, солидного, поскольку в Испании декорум и внешний лоск ценятся выше мужества».

Так вот, посланцы крошечного государства предъявили нашей сборной сценарий именно «от острия» - это мы цитируем уже официальный сайт ЕГФ. И здорово, что наша сборная, уловив «угрозу быку», приняла такой вызов и без лишних красивостей обыграла Йохансена сотоварищи. Результат оказался дороже лоска.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

Дания - Черногория - 37:26 (14:11).

Д: Сван (8), Захариассен (8), М Хансен (6).

Ч: Липовина (6), С.Вуйович (6), Чавор (4).

И В Н П М О

1. Дания 4 3 0 1 133-99 6

2. УКРАИНА 4 3 0 1 110-99 6

3. Черногория 4 1 1 2 106-121 3

4. Фареры 4 0 1 3 86-116 1

5-й тур, 12 июня: УКРАИНА - Дания, Фареры - Черногория.

6-й тур, 16 июня: Черногория - УКРАИНА, Дания - Фареры.