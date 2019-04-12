Украинки завоевали три золота на Евро-2019 по борьбе
Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.
Три украинские спортсменки 11 апреля выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.
Об этом информирует пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Сообщается, что Оксана Ливач победила в категории до 50 килограммов. На последних секундах финала она вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.
В категории до 55 кг Ирина Гусяк одержала убедительную победу над болгаркой Эвелиной Николовой.
Третье золото сборной Украины принесла Алла Черкасова. В финале категории до 68 кг она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.
Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.
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