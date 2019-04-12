Украинки завоевали три золота на Евро-2019 по борьбе

Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.

Три украинские спортсменки 11 апреля выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

Об этом информирует пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Сообщается, что Оксана Ливач победила в категории до 50 килограммов. На последних секундах финала она вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.

В категории до 55 кг Ирина Гусяк одержала убедительную победу над болгаркой Эвелиной Николовой.

Третье золото сборной Украины принесла Алла Черкасова. В финале категории до 68 кг она поборола Аделу Ганзличкову из Чехии.

Сборная Украины является лидером в общем зачете после четвертого дня соревнований.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасыУльтрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в ЯпонииУкраинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол
Чемпионат мира: Харук идет по стопам ДанчиЧемпионат мира: Харук идет по стопам Данчи
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбеУкраина завоевала первую медаль чемпионата Европы по борьбе
Украинские биатлонисты завоевали "бронзу" в сингл-миксте первого этапа Кубка мираУкраинские биатлонисты завоевали "бронзу" в сингл-миксте первого этапа Кубка мира
Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении россиянина из-за допинга "золота" Олимпиады в СочиМосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении россиянина из-за допинга "золота" Олимпиады в Сочи
Украинцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата мира по самбоУкраинцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата мира по самбо
На юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медалиНа юношеской Олимпиаде украинцы завоевали 23 медали
Украина U21 разгромлена голландцами и не попадет на Евро-2019. ФутболУкраина U21 разгромлена голландцами и не попадет на Евро-2019. Футбол
U-17: Сборная Украины в первого места вышла в элит-раунд Евро-2019U-17: Сборная Украины в первого места вышла в элит-раунд Евро-2019
U-19: сборная Украины пробилась в элит-раунд Евро-2019U-19: сборная Украины пробилась в элит-раунд Евро-2019
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
Украина вышла в Финал четырех женского Евро-2019 по футзалуУкраина вышла в Финал четырех женского Евро-2019 по футзалу
Последние новости
Подгружаем последние новости