Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс получил украинское гражданство.

Мораэс играет в Украине с 2012 года. За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» он провел 186 матчей, забив 92 гола.

32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне.

Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 мяч и сделав 9 ассистов.

Мораэс теперь сможет выступать за сборную Украины. Он может быть довызван в расположение сборной уже на ближайшие матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.