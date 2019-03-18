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2019-03-18
Жуниор Мораэс получил украинское гражданство
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс получил украинское гражданство.
Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com
Мораэс играет в Украине с 2012 года. За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» он провел 186 матчей, забив 92 гола.
32-летний форвард с 16-ю голами является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне.
Всего в этом сезоне во всех турнирах он провел 31 матч, забив 21 мяч и сделав 9 ассистов.
Мораэс теперь сможет выступать за сборную Украины. Он может быть довызван в расположение сборной уже на ближайшие матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
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