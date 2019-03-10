Херманн выиграла гонку преследования на ЧМ

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн стала первой в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
 
Результат 30-летней спортсменки составил 31 минуту 45,9 секунды.
Фото Херманн выиграла гонку преследования на ЧМ
Дениза Херманн. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф (отставание - 31,4 секунды), третье - еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер (31,6). 
 
Украинка Анастасия Меркушина, стартовав с 28-й позиции, смогла финишировать на 15-й строчке, допустив четыре промаха. Ее отставание от победительницы составило 2.51,7.
 
Валентина Семеренко, вышедшая на гонку 29-й, допустила шесть промахов и смогла финишировать 38-й с отставанием в 4.56,8.
 
Эстерсунд (Швеция)
 
Чемпионат мира
 
Женщины
 
Гонка преследования 10 км
 
1. Дениза Херманн (Германия) - 31.45,9 (2 шт. круга)
 
2. Тирил Экхофф (Норвегия) - отставание 31,4 (2)
 
3. Лаура Дальмайер (Германия) - 31,6 (1)
 
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 1.35,0 (4)
 
5. Ханна Эберг (Швеция) - 1.35,0 (5)
 
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 1.41,3 (7).


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