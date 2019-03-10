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Херманн выиграла гонку преследования на ЧМ Немецкая биатлонистка Дениза Херманн стала первой в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Результат 30-летней спортсменки составил 31 минуту 45,9 секунды. Дениза Херманн. Фото: biathlonworld.com Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф (отставание - 31,4 секунды), третье - еще одна представительница Германии Лаура Дальмайер (31,6). Украинка Анастасия Меркушина, стартовав с 28-й позиции, смогла финишировать на 15-й строчке, допустив четыре промаха. Ее отставание от победительницы составило 2.51,7. Валентина Семеренко, вышедшая на гонку 29-й, допустила шесть промахов и смогла финишировать 38-й с отставанием в 4.56,8. Эстерсунд (Швеция) Чемпионат мира Женщины Гонка преследования 10 км 1. Дениза Херманн (Германия) - 31.45,9 (2 шт. круга) 2. Тирил Экхофф (Норвегия) - отставание 31,4 (2) 3. Лаура Дальмайер (Германия) - 31,6 (1) 4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 1.35,0 (4) 5. Ханна Эберг (Швеция) - 1.35,0 (5) 6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 1.41,3 (7).

Спорт-Экспресс

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