Лига 1: "Лион" упустил победу за две минуты

"Лион" и "Страсбур" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Франции.
 
В составе "львов" дублем отметился форвард Мусса Дембеле, у клуба из Страсбурга два гола забил нападающий Людовик Айорк. 
Фото Лига 1: "Лион" упустил победу за две минуты
Фото: ol.fr
 
"Лион" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.
 
"Страсбур" с 38 баллами располагается на 9-й строчке.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
28-й тур 
 
"Страсбур" - "Лион" - 2:2 (0:1)
 
Голы: Дембеле, 3 (0:1). Дембеле, 51 - с пенальти (0:2). Айорк, 69 (1:2). Айорк, 70 (2:2). 
 
"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Томассон (Гонсалвеш, 88), Прцич, Фофана, Да Кошта (Мотиба, 61), Айорк (Зохи, 72).
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу (Дюбуа, 17), Денайер, Тете, Менди, Тузар, Диоп (Фекир, 76), Ауар, Дембеле, Корне (Траоре, 83), Террье.
 
Предупреждения: Корне, 8. Мартинес, 80. Тузар, 90+1. 
 
Судья: Мигельгорри.
 
9 марта. Страсбург. Стадион "La Meinau".


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