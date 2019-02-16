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2019-02-16
"Феррари" представила новый болид
Команда "Феррари" выложила в свой официальный Твиттер фотографию новой машины.
Модель болида называется SF-90. Ее ливрея выполнена в, преимущественно, красном цвете с небольшим добавлением черного.
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
В предыдущем Кубке конструкторов итальянская конюшня заняла второе место с 571 набранным баллом.
Новый сезон "Формулы-1" стартует 17 марта с Гран-при Австралии.
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