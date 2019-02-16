"Феррари" представила новый болид

Команда "Феррари" выложила в свой официальный Твиттер фотографию новой машины.
 
Модель болида называется SF-90. Ее ливрея выполнена в, преимущественно, красном цвете с небольшим добавлением черного. 
Фото "Феррари" представила новый болид
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
 
В предыдущем Кубке конструкторов итальянская конюшня заняла второе место с 571 набранным баллом.
 
Новый сезон "Формулы-1" стартует 17 марта с Гран-при Австралии.


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