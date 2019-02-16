"Скудерия Феррари" представила новый болид на сезон-2019

Феррари последней показала новую машину.

"Скудерия Феррари" представила новый болид на сезон-2019
Фото: Феррари

В штаб-квартире Ferrari в Маранелло прошла церемония представления нового болида итальянской конюшни, с которой команда рассчитывает побороться за титулы в сезоне 2019 года.

Как и ожидалось, новинку назвали SF90 – в честь 90-летия компании Scuderia Ferrari, основанной Энцо Феррари в 1929-м.

Болид выполнен в традиционной цветовой гамме, но с минимальным напылением белого цвета. В названии команды и в раскраске машины присутствует новый титульный партнёр – бренд Mission Winnow, принадлежащий концерну Philip Morris International – несмотря на все ограничения, историческое сотрудничество с табачниками продолжается.

В сезоне 2019 года напарником 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля станет монегаск Шарль Леклер – и многие полагают, что немцу будет непросто бороться с молодым напарником. Цели и задачи на сезон у Скудерии не меняются – команда нацеливается на борьбу за титул в личном зачете и победу в Кубке конструкторов.

Напомним, последний раз пилот "Феррари" становился чемпионом мира в классе машин Формула-1 в далеком 2007 году (Кими Райкконен), а Кубок конструкторов команда выигрывала в последний раз в 2008 году.

Фото: Феррари

Фото: Феррари

Фото: Феррари

Фото: Феррари


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