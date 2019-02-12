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2019-02-12
Лига чемпионов: Судьбоносные пять минут
Запорожский «Мотор» в концовке напряженного матча вырвал победу у чемпиона Германии.
Группа В
МОТОР - ФЛЕНСБУРГ Германия - 28:26 (10:12).
Воскресенье. Запорожье. ДС "Юность". "Мотор" - "Фленсбург" - 28:26. В атаке Айденас МАЛАШИНСКАС. Фото Анатолия ВЛАСОВА
«Мотор» (Запорожье): Комок, Киреев; Бабичев (3), Козакевич (2), Малашинскас (7), Пуховский (9), Денисов (1), Кубатко (1), Пачковски (2), Сорока (1), Донцов (2), Дорощук, Кус, Буйненко, Шинкель, Пешевски.
«Фленсбург»: Бурич, Йепсен; Шайнхаузер (3), Глендорф (5), Карлссон, Йенсен, Йоханнессен (4), Ванне (4); Голла (2), Йеппссон (1), Йондаль, Лауге Шмидт (6), Ред (1), Халд, Закариасен, Сван.
Семиметровые: 1 (1) - 3 (2).
Штрафное время: 12 - 8. На 50-й минуте дисквалифицирован Карлссон (три удаления).
Судьи: Сондорс, Ликис (оба - Латвия).
10 февраля. Запорожье. ДС «Юность». 3500 зрителей.
Анатолий ВЛАСОВ
из Запорожья
В финальном турнире минувшего чемпионата мира «Фленсбург» представляли восемь гандболистов. Только в финале Дания - Норвегия на площадку выходили шестеро: Расмус Лауге Шмидт, Андерс Закариасен, Лассе Сван, Симон Халд Йепсен (все - Дания), Магнус Йондаль, Магнус Ред (оба - Норвегия). И все они приехали в Запорожье, чтобы отобрать очки у «Мотора» и гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Однако, у гостей не получилось во второй раз в сезоне обыграть запорожцев. Напомним, в матче первого круга на домашней арене «Фленсбург» одержал победу со счетом 31:24.
***
Ударной у «Мотора» получилась последняя пятиминутка матча. Первый звонок для немецкой команды прозвенел на 50-й минуте, когда при счете 21:22 латвийские арбитры в третий раз удалили с площадки шведского легионера центрального защитника Тобиаса Карлссона, до этого успешно охранявшего левого полусреднего хозяев Бориса Пуховского.
Второй звонок был намного громче. На 53-й минуте правый крайний «Мотора» Артем Козакевич, до этого более 20 минут безуспешно ожидавший мяч от партнеров в самом углу площадки, красиво исполнил «парашют» и сравнял счет - 23:23. Немцы после этого организовали быструю контратаку и вновь оторвались на один мяч в то время, когда был удален центральный защитник запорожцев Матеуш Кус. И вот, играя в меньшинстве, Пуховский прорвался на убойную позицию - 24:24. Следующий гол забил лучший разыгрывающий чемпионата мира Лауге Шмидт.
Шла 56-я минута игры. Счет вновь сравнял Пуховский, а через минуту, после того, как Геннадий Комок сменивший Виктора Киреева в рамке, отбил семиметровый, Козакевич отличился во второй раз. И так совпало, что «Мотор» во второй раз в матче повел в счете 26:25. Атаку «Фленсбурга» отбили. Айденас Малашинскас бросал по воротам с девяти метров, но вратарь гостей босниец Беньямин Бурич отбил мяч прямо на линейного Бабичева. Максим не промахнулся - 27:25.
Обмен тайм-аутами и последняя минута. 28:25 (Малашинскас). Удаление у «Мотора» - Кус. Осталось играть 11 секунд. Все, что смогли сделать гости - забить гол престижа.
***
А начиналось для «Мотора» все, как будто, неплохо. Отбив первые атаки гостей, хозяева тоже не блеснули в атаке. Волнение, да еще и каркас ворот «Фленсбурга» был на их стороне. Пропустили первыми гол, но Владислав Донцов и Борис Пуховский вывели запорожцев вперед - 2:1. А затем в течение 10 минут «Мотор» не мог пробить Бурича, а сам пропустил четыре мяча. И пошла игра в догонялки.
Долго ничего не получалось. Потери на ровном месте. Не смог, как следует помочь команде и вышедший на площадку Павел Пачковски, который долго залечивал травму и даже пропустил сбор в Германии, куда «Мотор» выезжал, используя паузу в чемпионате Украины. Мазал Владислав Донцов, мазал Захар Денисов. Правда, Денисов дважды реабилитировался. Это, когда «Мотор» играл без вратаря, Захар дважды догонял мяч, посланный защитниками «Фленсбурга» в отрыв.
Несмотря на старания запорожцев, счет медленно рос в пользу гостей. 22-я минута - 5:9. Наш чемпион не сдался. Сделал, казалось, невероятное. В игре против звездной команды почти достал - 9:10. Но, на перерыв ушли, проигрывая два мяча.
***
Начали второй тайм и позволили сопернику увеличить разрыв до трех мячей. И вот начиная с 40-й минуты «Мотор», видимо понял, что терять нечего, а, возможно, стало стыдно на глазах своей публики проигрывать, стал яростно сопротивляться и при первой возможности атаковать ворота Бурича. В середине второго тайма -19:20. А о том, что было дальше, написано выше.
Победа - достойная уважения! Очень хочется, чтобы такой настрой у команды сохранился на последние три матча группового турнира.
Майк МАХУЛЛА, главный тренер «Фленсбурга»:
- Хочу поздравить «Мотор» с победой. Мы хорошо играли и в нападении, и в защите в первом тайме, но не смогли показать должный уровень во втором. Малашинскас и Пуховский забивали нам очень легкие голы, мы подпускали их слишком близко к воротам и не могли остановить. Конечно, я думаю, мы заслуживаем все-таки больше, чем ноль очков. Мы не смогли удержать счет, хотя и лидировали 55 минут. В конце матча мы пропустили два быстрых гола, которые решили исход игры.
Николай СТЕПАНЕЦ, главный тренер «Мотора»:
- «Фленсбург» - лидер бундеслиги: 20 побед в 20 играх. Восемь игроков команды выступали в финале чемпионата мира. Это о многом говорит. Если у нас хорошие игроки, то у них - игроки высшего уровня. Поэтому очень важно, что мы все-таки «вырвали» концовку. Игра неудачно складывалась для нас, особенно первый тайм. Чувствовалось, что был большой перерыв, во время которого не было хороших официальных игр. Тем приятнее, что мы сумели победить. Думаю, нашим игрокам это прибавит уверенности в собственных силах и поможет лучше играть в трех оставшихся играх.
Нант - ПСЖ - 31:35. Целе - Пик - 28:29. Загреб - Скьерн - 32:29.
И В Н П М О
1. ПСЖ 11 10 0 1 355-300 20
2. Сегед 11 8 1 2 329-313 17
3. Фленсбург 11 5 0 6 300-294 10
4. Загреб 11 4 2 5 284-307 10
5. Нант 11 3 3 5 329-321 9
6. МОТОР 11 4 1 6 326-328 9
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7. Целе 11 3 1 7 290-318 7
8. Скьерн 11 2 2 7 308-340 6
12-й тур, 13 февраля: Фленсбург - Целе. 17 февраля: Пик - МОТОР, Скьерн - Нант, ПСЖ - Загреб.
Группа A. Рейн-Неккар - Вардар - 27:30. Монпелье - Мешков - 29:23. Веспрем - Барселона - 29:26. Кристианстад - Виве - 33:34.
И В Н П М О
1. Барселона 11 9 0 2 377-312 18
2. Вардар 11 7 1 3 314-304 15
3. Виве 11 7 0 4 348-336 14
4. Веспрем 11 7 0 4 317-300 14
5. Рейн-Неккар 11 6 0 5 339-324 12
6. Кристианстад 11 2 1 8 317-368 5
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7. Мешков 11 2 1 8 300-344 5
8. Монпелье 11 2 1 8 294-318 5
12-й тур, 16 февраля: Вардар - Веспрем, Виве - Монпелье, Мешков - Рейн-Неккар. 17 февраля: Барселона - Кристианстад.
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