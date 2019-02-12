Лига чемпионов: Судьбоносные пять минут

Запорожский «Мотор» в концовке напряженного матча вырвал победу у чемпиона Германии.

Группа В

МОТОР - ФЛЕНСБУРГ Германия - 28:26 (10:12).

Воскресенье. Запорожье. ДС "Юность". "Мотор" - "Фленсбург" - 28:26. В атаке Айденас МАЛАШИНСКАС. Фото Анатолия ВЛАСОВА

«Мотор» (Запорожье): Комок, Киреев; Бабичев (3), Козакевич (2), Малашинскас (7), Пуховский (9), Денисов (1), Кубатко (1), Пачковски (2), Сорока (1), Донцов (2), Дорощук, Кус, Буйненко, Шинкель, Пешевски.

«Фленсбург»: Бурич, Йепсен; Шайнхаузер (3), Глендорф (5), Карлссон, Йенсен, Йоханнессен (4), Ванне (4); Голла (2), Йеппссон (1), Йондаль, Лауге Шмидт (6), Ред (1), Халд, Закариасен, Сван.

Семиметровые: 1 (1) - 3 (2).

Штрафное время: 12 - 8. На 50-й минуте дисквалифицирован Карлссон (три удаления).

Судьи: Сондорс, Ликис (оба - Латвия).

10 февраля. Запорожье. ДС «Юность». 3500 зрителей.

Анатолий ВЛАСОВ

из Запорожья

В финальном турнире минувшего чемпионата мира «Фленсбург» представляли восемь гандболистов. Только в финале Дания - Норвегия на площадку выходили шестеро: Расмус Лауге Шмидт, Андерс Закариасен, Лассе Сван, Симон Халд Йепсен (все - Дания), Магнус Йондаль, Магнус Ред (оба - Норвегия). И все они приехали в Запорожье, чтобы отобрать очки у «Мотора» и гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако, у гостей не получилось во второй раз в сезоне обыграть запорожцев. Напомним, в матче первого круга на домашней арене «Фленсбург» одержал победу со счетом 31:24.

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Ударной у «Мотора» получилась последняя пятиминутка матча. Первый звонок для немецкой команды прозвенел на 50-й минуте, когда при счете 21:22 латвийские арбитры в третий раз удалили с площадки шведского легионера центрального защитника Тобиаса Карлссона, до этого успешно охранявшего левого полусреднего хозяев Бориса Пуховского.

Второй звонок был намного громче. На 53-й минуте правый крайний «Мотора» Артем Козакевич, до этого более 20 минут безуспешно ожидавший мяч от партнеров в самом углу площадки, красиво исполнил «парашют» и сравнял счет - 23:23. Немцы после этого организовали быструю контратаку и вновь оторвались на один мяч в то время, когда был удален центральный защитник запорожцев Матеуш Кус. И вот, играя в меньшинстве, Пуховский прорвался на убойную позицию - 24:24. Следующий гол забил лучший разыгрывающий чемпионата мира Лауге Шмидт.

Шла 56-я минута игры . Счет вновь сравнял Пуховский, а через минуту, после того, как Геннадий Комок сменивший Виктора Киреева в рамке, отбил семиметровый, Козакевич отличился во второй раз. И так совпало, что «Мотор» во второй раз в матче повел в счете 26:25. Атаку «Фленсбурга» отбили. Айденас Малашинскас бросал по воротам с девяти метров, но вратарь гостей босниец Беньямин Бурич отбил мяч прямо на линейного Бабичева. Максим не промахнулся - 27:25.

Обмен тайм-аутами и последняя минута. 28:25 (Малашинскас). Удаление у «Мотора» - Кус. Осталось играть 11 секунд. Все, что смогли сделать гости - забить гол престижа.

***

А начиналось для «Мотора» все, как будто, неплохо. Отбив первые атаки гостей, хозяева тоже не блеснули в атаке. Волнение, да еще и каркас ворот «Фленсбурга» был на их стороне. Пропустили первыми гол, но Владислав Донцов и Борис Пуховский вывели запорожцев вперед - 2:1. А затем в течение 10 минут «Мотор» не мог пробить Бурича, а сам пропустил четыре мяча. И пошла игра в догонялки.

Долго ничего не получалось. Потери на ровном месте. Не смог, как следует помочь команде и вышедший на площадку Павел Пачковски, который долго залечивал травму и даже пропустил сбор в Германии, куда «Мотор» выезжал, используя паузу в чемпионате Украины. Мазал Владислав Донцов, мазал Захар Денисов. Правда, Денисов дважды реабилитировался. Это, когда «Мотор» играл без вратаря, Захар дважды догонял мяч, посланный защитниками «Фленсбурга» в отрыв.

Несмотря на старания запорожцев, счет медленно рос в пользу гостей. 22-я минута - 5:9. Наш чемпион не сдался. Сделал, казалось, невероятное. В игре против звездной команды почти достал - 9:10. Но, на перерыв ушли, проигрывая два мяча.

***

Начали второй тайм и позволили сопернику увеличить разрыв до трех мячей. И вот начиная с 40-й минуты «Мотор», видимо понял, что терять нечего, а, возможно, стало стыдно на глазах своей публики проигрывать, стал яростно сопротивляться и при первой возможности атаковать ворота Бурича. В середине второго тайма -19:20. А о том, что было дальше, написано выше.

Победа - достойная уважения! Очень хочется, чтобы такой настрой у команды сохранился на последние три матча группового турнира.

Майк МАХУЛЛА, главный тренер «Фленсбурга»:

- Хочу поздравить «Мотор» с победой. Мы хорошо играли и в нападении, и в защите в первом тайме, но не смогли показать должный уровень во втором. Малашинскас и Пуховский забивали нам очень легкие голы, мы подпускали их слишком близко к воротам и не могли остановить. Конечно, я думаю, мы заслуживаем все-таки больше, чем ноль очков. Мы не смогли удержать счет, хотя и лидировали 55 минут. В конце матча мы пропустили два быстрых гола, которые решили исход игры

Николай СТЕПАНЕЦ, главный тренер «Мотора»:

- «Фленсбург» - лидер бундеслиги: 20 побед в 20 играх . Восемь игроков команды выступали в финале чемпионата мира. Это о многом говорит. Если у нас хорошие игроки, то у них - игроки высшего уровня. Поэтому очень важно, что мы все-таки «вырвали» концовку. Игра неудачно складывалась для нас, особенно первый тайм. Чувствовалось, что был большой перерыв, во время которого не было хороших официальных игр . Тем приятнее, что мы сумели победить. Думаю, нашим игрокам это прибавит уверенности в собственных силах и поможет лучше играть в трех оставшихся играх

Нант - ПСЖ - 31:35. Целе - Пик - 28:29. Загреб - Скьерн - 32:29.

И В Н П М О

1. ПСЖ 11 10 0 1 355-300 20

2. Сегед 11 8 1 2 329-313 17

3. Фленсбург 11 5 0 6 300-294 10

4. Загреб 11 4 2 5 284-307 10

5. Нант 11 3 3 5 329-321 9

6. МОТОР 11 4 1 6 326-328 9

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7. Целе 11 3 1 7 290-318 7

8. Скьерн 11 2 2 7 308-340 6

12-й тур, 13 февраля : Фленсбург - Целе. 17 февраля : Пик - МОТОР, Скьерн - Нант, ПСЖ - Загреб.

Группа A. Рейн-Неккар - Вардар - 27:30. Монпелье - Мешков - 29:23. Веспрем - Барселона - 29:26. Кристианстад - Виве - 33:34.

И В Н П М О

1. Барселона 11 9 0 2 377-312 18

2. Вардар 11 7 1 3 314-304 15

3. Виве 11 7 0 4 348-336 14

4. Веспрем 11 7 0 4 317-300 14

5. Рейн-Неккар 11 6 0 5 339-324 12

6. Кристианстад 11 2 1 8 317-368 5

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7. Мешков 11 2 1 8 300-344 5

8. Монпелье 11 2 1 8 294-318 5