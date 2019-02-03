Экс-наставник "Динамо": в команде приходилось кодировать футболистов от алкозависимости

Николай Павлов поведал о своей работе в киевском клубе.

Экс-наставник "Динамо": в команде приходилось кодировать футболистов от алкозависимости
Николай Павлов
Фото: comments.ua

Бывший главный тренер киевского "Динамо", днепровского "Днепра", полтавской "Ворсклы", симферопольской "Таврии" и ряда других украинских клубов Николай Павлов рассказал о временах середины 90-х, когда он работал на должности начальника команды и и.о. главного тренера киевского "Динамо".

"Было много футболистов, которые начали работать со мной и переставали пить. Хирургическим путем, я им помогал. Проходит 5 лет, футболисты уже не у меня играют, а на Новый год звонят: Николай Петрович, докладываю.

Меня этому научило "Динамо". Был эпизод, когда кто-то из тренеров сказал: Того я не беру, этого не беру. Они пьяницы. Руководство говорит – ты начальник команды, делай все, что можно", - цитирует isport.ua интервью Павлова программе "Трындец".

"Я же не знал, что такое кодировать. Взял трех или четырех футболистов и поехал. Познакомился с врачом, смотрю на ребят – они сидят и трусятся. Я говорю: Вам это для жизни надо, для футбола. Если не верите мне – пойду с вами. Тоже буду кодироваться или зашиваться. Но они сказали, что сделают без меня и пошли", - уточняет специалист.

"Заходили по одному к врачу, он что-то с ними делает. Приезжают домой – температура 41-42, чуть не умирают. Но ничего – через сутки-две это проходит. От врача ехали – я сам аж трусился. Проходит время – и эти процедуры уже не делают, доказали свою состоятельность в футболе и жизни. У них сейчас все хорошо – даже недавно встречался с ними на столетии "Днепра", с их женами. Они благодарны", - подытожил Павлов.


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