"Борнмут" в 2017 году на телеправах заработал больше "Реала"
Английские клубы доминируют по доходам.
УЕФА на своем официальном сайте представил отчет о доходах европейских клубов в 2017 году. В частности, был предоставлен отчет по доходам от продажи телеправ.
Примечательно, что доход от телевидения середняка Английской Премьер-Лиги – "Борнмута" (144 млн евро) оказался больше, чем у победителя Лиги Чемпионов мадридского "Реала" (142).
В Топ-20 европейских клубов по доходам от продажи телеправ в 2017 году вошли 17 представителей АПЛ, а в десятке единственный не британский клуб – это "Барселона".
Добавим, что три клуба, которые в настоящее время не играют в АПЛ - "Вест Бромвич", "Сток" и " Суонси" заработали больше, чем "Ювентус".
Рейтинг возглавляют "Челси" и "Манчестер Сити", заработавшие на телеправах по 181 млн евро, на 1 млн меньше заработал другой клуб из Манчестера - "Юнайтед".
Рейтинг клубов по доходу от продажи телеправ (в млн евро):
- Chelsea FC ENG 181/47% (рост доходов за год)/43% (доля от общего дохода)
- Manchester City FC ENG 181/34%/32%
- Manchester United FC ENG 180/23%/27%
- Liverpool FC ENG 179/41%/42%
- Tottenham Hotspur FC ENG 176/38%/49%
- Arsenal FC ENG 167/21%/34%
- FC Barcelona ESP 154/6 %/24%
- Everton FC ENG 153/38%/76%
- Southampton FC ENG 151/23%/71%
- AFC Bournemouth ENG 144/45%/91%
- West Ham United FC ENG 144/23%/65%
- Real Madrid CF ESP 142/-2%/21%
- Leicester City FC ENG 142/11%/52%
- West Bromwich Albion FC ENG 137/30%/85%
- Crystal Palace FC ENG 135/30%/80%
- Stoke City FC ENG 128/19%/80%
- Swansea City FC ENG 127/21%/86%
- Watford FC ENG 127/22%/88%
- Burnley FC ENG 122/n/a/86%
- Juventus ITA 122/3 %/30%
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