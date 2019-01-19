"Борнмут" в 2017 году на телеправах заработал больше "Реала"

Английские клубы доминируют по доходам.

"Борнмут" в 2017 году на телеправах заработал больше "Реала"

УЕФА на своем официальном сайте представил отчет о доходах европейских клубов в 2017 году. В частности, был предоставлен отчет по доходам от продажи телеправ.

Примечательно, что доход от телевидения середняка Английской Премьер-Лиги – "Борнмута" (144 млн евро) оказался больше, чем у победителя Лиги Чемпионов мадридского "Реала" (142).

В Топ-20 европейских клубов по доходам от продажи телеправ в 2017 году вошли 17 представителей АПЛ, а в десятке единственный не британский клуб – это "Барселона".

Добавим, что три клуба, которые в настоящее время не играют в АПЛ - "Вест Бромвич", "Сток" и " Суонси" заработали больше, чем "Ювентус".

Рейтинг возглавляют "Челси" и "Манчестер Сити", заработавшие на телеправах по 181 млн евро, на 1 млн меньше заработал другой клуб из Манчестера - "Юнайтед".

Рейтинг клубов по доходу от продажи телеправ (в млн евро):

  1. Chelsea FC ENG 181/47% (рост доходов за год)/43% (доля от общего дохода)
  2. Manchester City FC ENG 181/34%/32%
  3. Manchester United FC ENG 180/23%/27%
  4. Liverpool FC ENG 179/41%/42%
  5. Tottenham Hotspur FC ENG 176/38%/49%
  6. Arsenal FC ENG 167/21%/34%
  7. FC Barcelona ESP 154/6 %/24%
  8. Everton FC ENG 153/38%/76%
  9. Southampton FC ENG 151/23%/71%
  10. AFC Bournemouth ENG 144/45%/91%
  11. West Ham United FC ENG 144/23%/65%
  12. Real Madrid CF ESP 142/-2%/21%
  13. Leicester City FC ENG 142/11%/52%
  14. West Bromwich Albion FC ENG 137/30%/85%
  15. Crystal Palace FC ENG 135/30%/80%
  16. Stoke City FC ENG 128/19%/80%
  17. Swansea City FC ENG 127/21%/86%
  18. Watford FC ENG 127/22%/88%
  19. Burnley FC ENG 122/n/a/86%
  20. Juventus ITA 122/3 %/30%



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