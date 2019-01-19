"Борнмут" в 2017 году на телеправах заработал больше "Реала"

УЕФА на своем официальном сайте представил отчет о доходах европейских клубов в 2017 году. В частности, был предоставлен отчет по доходам от продажи телеправ.

Примечательно, что доход от телевидения середняка Английской Премьер-Лиги – "Борнмута" (144 млн евро) оказался больше, чем у победителя Лиги Чемпионов мадридского "Реала" (142).

В Топ-20 европейских клубов по доходам от продажи телеправ в 2017 году вошли 17 представителей АПЛ, а в десятке единственный не британский клуб – это "Барселона".

Добавим, что три клуба, которые в настоящее время не играют в АПЛ - "Вест Бромвич", "Сток" и " Суонси" заработали больше, чем "Ювентус".

Рейтинг возглавляют "Челси" и "Манчестер Сити", заработавшие на телеправах по 181 млн евро, на 1 млн меньше заработал другой клуб из Манчестера - "Юнайтед".

Рейтинг клубов по доходу от продажи телеправ (в млн евро):