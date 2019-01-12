Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе

Итальянка Лиза Виттоцци стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 
Второй стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, третье место заняла француженка Анаис Шевалье. 
Фото Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе
Лиза Виттоцци. Фото: biathlonworld.com
 
Оберхоф (Германия)
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Гонка преследования 10 км
 
1. Лиза Виттоцци (Италия) - 32.32,9 (2 шт. круга)
 
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 14,5 (4)
 
3. Анаис Шевалье (Франция) - 27,9 (5)
 
4. Анаис Бескон (Франция) - 36,2 (4)
 
5. Доротея Вирер (Италия) - 37,4 (3)
 
6. Франциска Пройсс (Германия) - 54,7 (2)...
 
19. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.12,5 (1)
 
26. Вита Семеренко (Украина) - 2.29,4 (6).
 


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