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2019-01-12
Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе
Итальянка Лиза Виттоцци стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Второй стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, третье место заняла француженка Анаис Шевалье.
Лиза Виттоцци. Фото: biathlonworld.com
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Лиза Виттоцци (Италия) - 32.32,9 (2 шт. круга)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 14,5 (4)
3. Анаис Шевалье (Франция) - 27,9 (5)
4. Анаис Бескон (Франция) - 36,2 (4)
5. Доротея Вирер (Италия) - 37,4 (3)
6. Франциска Пройсс (Германия) - 54,7 (2)...
19. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.12,5 (1)
26. Вита Семеренко (Украина) - 2.29,4 (6).
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