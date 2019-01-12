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Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе Итальянка Лиза Виттоцци стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второй стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, третье место заняла француженка Анаис Шевалье. Лиза Виттоцци. Фото: biathlonworld.com Оберхоф (Германия) Кубок мира Женщины Гонка преследования 10 км 1. Лиза Виттоцци (Италия) - 32.32,9 (2 шт. круга) 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - отставание 14,5 (4) 3. Анаис Шевалье (Франция) - 27,9 (5) 4. Анаис Бескон (Франция) - 36,2 (4) 5. Доротея Вирер (Италия) - 37,4 (3) 6. Франциска Пройсс (Германия) - 54,7 (2)... 19. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.12,5 (1) 26. Вита Семеренко (Украина) - 2.29,4 (6). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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